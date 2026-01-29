Аспарух Аспарухов в Идеалния отбор на кръга в Полша

Националът Аспарух Аспарухов попадна в Идеалния отбор на 18-ия кръг в полската ПлюсЛига.

Аспарух Аспарухов изигра страхотен мач и заби 15 точки (1 блок, 70% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - +7) при важната победа на неговият Шлепск Малов (Сувалки) като гост над Индикпол АЗС (Олшчин) с 3:1 гейма.

Аспарухов беше обявен и за Най-полезен играч (MVP) на мача.

"Българският посрещач е във все по-добра форма. Завърши с 15 точки и наградата за MVP в Олшчин, с впечатляваща атака – 70% ефективност и 5 спасявания в защита", пишат за Аспарухов в Полша.