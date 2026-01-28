Каратистката София Илиева е спортист №1 на община Свищов за 2025 година

София Илиева от Годжу карате клуб „Алеко“ е спортист №1 на община Свищов за втора поредна година. Тя бе наградена тази вечер на церемония, която се състоя в салона на Първото българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови -1856“. Заедно с наградените в номинацията за „10-те най-добри спортисти за 2025 година“, бяха връчени и годишните награди в категориите „Млади и перспективни спортисти за 2025 година“, „Отбор на 2025 година“ и „Треньор на 2025 година“.

Заместник-кметът на община Свищов Анелия Димитрова отправи приветствие от името на кмета Генчо Генчев.

„Благодаря Ви, че заедно и споделено празнуваме спортните успехи на община Свищов“, каза Анелия Димитрова и допълни, че ръководството на общината полага усилия да реализира политики в осигуряването на добри условия за спорт още в училищната среда. Чрез мащабни инвестиции в училищната инфраструктура, реновиране на физкултурни салони, изграждане на нови спортни площадки, както и подпомагане дейността на състезателите и работата на спортните клубове. Заместник-кметът благодари на треньорите за професионализма при възпитаването на успешни състезатели и поздрави отличените.

Заедно със София Илиева, която е спортист №1 на община Свищов за 2025 година, сред 10-те най-добри спортисти се класираха Валери Митев от Спортен клуб „БОЛГ“, Християн Стоянов от Общински футболен клуб (ОФК) „Академик“, Никол Романова от Спортен клуб (СК) „Олимпия“-с. Морава, Симеон Есиров от Спортен клуб по хокей на трева „Дунав“, Ивайла Ганева от Спортен клуб „Джудо спорт“, Пресиан Вачев от Спортен клуб по тенис на маса „Академик 2001“, Радослава Михайлова от Спортен клуб „Самбо спорт“, Александра Иванова от Хандбален клуб „Нове-99“ и Божидар Ганев от Спортен карате клуб „Академик“.

В категорията „Най – добър отбор за 2025 година“ бяха присъдени две награди. Първо място получи ОФК „Академик“, с треньор Кириакос Георгиу, а второто място зае Спортен клуб по хокей на трева „Дунав“, с треньор Радослав Радков.

За най – добър треньор през 2025 г. бе отличен Марин Маринов – треньор на Годжу карате клуб „Алеко“ и на спортист №1София Илиева. Треньорът на СК „Блог“ Мартин Минков зае второ място, а на трето е класиран треньорът на ОФК „Академик“ Кириакос Георгиу.

В категорията „Млади и перспективни спортисти за 2024 година“ бяха наградени 21 доказали се през изминалата година състезатели в различни спортове от 12 спортни клуба от община Свищов.

Наградите на победителите бяха връчени от зам.-кмета на Свищов Анелия Димитрова, секретаря на Общината Любомира Петрова, началника на отдел „Образование и младежки политики“ Румяна Кузева, гл. експерт по физическо възпитание и спорт при община Свищов Валерий Димитров и общинския съветник, дългогодишен спортен деятел Валери Николов.

Участие в церемонията по награждаването, с музикални и танцови изпълнения, взеха Фолклорната формация „Свищовлийче“ с вокален педагог Корнелия Чекелева, кей-поп групата „Фейвър“, с ръководител Габриела Роденова и голямата възрастова група на Детско-юношеския танцов ансамбъл „Дунавска младост“, с ръководител Петя Петрова и корепетитор Георги Герчев.