ЦСКА предупреди феновете за измама с клубната апликация

Ръководството на ЦСКА алармира феновете си за измама свързана с клубната апликация MyCSKA. „Армейците“ съобщават, че се създават на фалшиви и подвеждащи платформи в дигиталното пространство (интернет сайтове), официалното приложение може да съществува само в мобилен формат и се изтегля само през официалните магазини на Apple и Android.

„Армейци,

Във връзка с получени сигнали за нерегламентирано използване на наименованието на клубната апликация MyCSKA за създаване на фалшиви и подвеждащи платформи в дигиталното пространство (интернет сайтове), ЦСКА държи да информира, че MyCSKA съществува единствено във формат на мобилно приложение и се изтегля САМО през официалните магазини на Apple и Android.

Всички други канали, използващи името MyCSKA, за сваляне на приложението или с друга противозаконна цел (измама, предоставяне и използване на лични данни и други) са опит за манипулация и въвеждане в заблуда на потребителите. В тази връзка ЦСКА вече е предприел всички необходими действия пред компетентните органи.

Използваме случая да благодарим за подкрепата на хилядите „армейци“, които вече се абонираха за MyCSKA“, се казва в съобщението на ЦСКА.