  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Горна Оряховица)
  • 29 яну 2026 | 17:55
Георгиу: Целим се в максимално добро класиране

Взеха ме за стила ми на игра, а ще ме изгонят за резултатите”, пошегува се старши треньорът на горнооряховския “Локомотив” Кириакос Георгиу.  Гръцкият специалист говори пред медиите след контролата с „Черно море“, спечелена с 1:0.

"Направихме хубави неща в мача, момчетата се опитаха да изпълнят техническите изисквания. Доста доволен съм към момента от влагането им. Не съм напускал „Академик“ (Свищов) заради Локомотив – в Свищов направихме 15 поредни победи, но си тръгнах по финансови причини, защото поискаха да освободим играчи и намалим заплатите. Два дни по-късно ми се обадиха от Горна Оряховица.

С част от футболистите се познаваме, те имат сериозни изисквания към себе си. Взеха ме за стила ми на игра, а ще ме изгонят за резултатите – шегувам се… Имаме две нови попълнения официално, петима са чужденците. Вчера дойде още един на проби.

Момчетата се адаптират, ще има и грешки, но се напасваме. Селекцията е динамичен процес, тя ще продължи и напролет за следващия сезон. Целите ни са максимално добро класиране, селектиране на играчи, които да са ядрото за догодина и да променим стила на игра“, заяви Кириакос Георгиу.

