Съперникът на Фюри не отива само за участието

Промоутърът на Арсланбек Махмудов – Камий Естефан – заяви, че неговият боксьор не отива в Англия, за да бъде просто „пълнеж“ срещу Тайсън Фюри.

Официално: Тайсън Фюри се завръща срещу гигант на 11 април

Фюри обяви днес завръщането си на ринга след година отсъствие, последвало две поредни загуби по точки от украинската звезда Олександър Усик. Той ще се боксира в Англия, в мач, излъчван по Netflix, срещу базирания в Монреал руснак Махмудов, който има 21 победи и 2 загуби, като 19 от успехите му са с прекратяване.

Последният мач на Махмудов бе през октомври в Шефилд, Англия, където той победи Дейв Алън по точки в 12-рундов двубой. Махмудов се подготвя под ръководството на уважавания треньор Марк Рамзи. Той и Фюри ще се срещнат на 11 април в галавечер, представена от списание The Ring. Естефан заяви:

„Не отиваме в Англия просто да участваме. Отиваме там, за да направим всичко възможно и да се възползваме от тази възможност.“

И двете загуби на Махмудов са с прекратяване – срещу италианеца Гуидо Вианело, който е спаринг партньор на Фюри в множество рундове, и срещу опасния Агит Кабайел.

„Изключително развълнуван съм от тази възможност“, каза Махмудов, който е висок 196 см, срещу 206 см за Фюри. „Идвам, за да направя война. Тайсън Фюри е голям шампион. Ще бъда по-подготвен от всякога и ще си тръгна с огромна победа.“

37-годишният Фюри има професионален рекорд 34 победи, 2 загуби и 1 равенство (24 нокаута) в 18-годишната си кариера, като е побеждавал имена като Дионтей Уайлдър, Владимир Кличко, Дилиън Уайт и Дерек Чисора. Преди двата мача с Усик той бе пратен в нокдаун, но спечели по точки срещу дебютанта в професионалния бокс Франсис Нгану.