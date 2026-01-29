Ливан назначи за селекционер бивш алжирски национал

Ливан назначи бившия алжирски национал Маджид Бугера за нов селекционер, съобщиха от националната футболна асоциация. Местните медии разкриха, че договорът е за четири години.

43-годишният Бугера беше капитан на Алжир на Световното първенство през 2014 година, а също така игра на финалите през 2010-а. Роденият във Франция централен защитник започва кариерата си в в Гьоньон, преди да премине през Ламанша, играейки за Крю Алекзандра, Шефилд Уензди, Чарлтън Атлетик и Рейнджърс в Шотландия.

Madjid Bougherra appointed Lebanon’s new head coach.

The 2021 Arab Cup winner with Algeria will rebuild the Cedars.

A setback for those in the federation who pushed for diaspora player quotas. pic.twitter.com/3VOMQWep0D — FA Lebanon (@FALebanon) January 28, 2026

Първият му мач начело ще бъде квалификацията на Ливан за Купата на Азия срещу Йемен в Катар на 31 март, където отборът се нуждае само от равенство, за да се класира за финалите през 2027-а в Саудитска Арабия, пише агенция Ройтерс.