Емил Данчев: Този път селекцията на ЦСКА ще бъде сполучлива

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Емил Данчев направи спокоен и аргументиран прочит на случващото се в клуба броени дни преди подновяването на сезона.

"Гледах проверките, но от тях трудно можеш да си изградиш ясна картина. Тези футболисти имат нужда от време. Все пак съм убеден, че този път селекцията ще бъде сполучлива. Направена е навреме и организирано, което е изключително важно, защото новите играчи минаха цялата подготовка с отбора", заяви Емил Данчев пред "Меридиан Мач".

"Лично аз очаквах още попълнения в отбрана. На този етап като име там ясно изпъква Андрей Йорданов. За мен той е находка в тази селекция. Това е добре не само за ЦСКА, но и за българския футбол, защото говорим за позиция, която е ключова и за националния отбор. Той е работил с Христо Янев в Пирин, което означава, че е привлечен по желание на наставника. Това винаги е добър знак. Смятам, че ще създаде здрава конкуренция с Мартино, а Ицо със сигурност ще му даде достатъчно шансове да покаже качествата си", добави бившият агент на Димитър Бербатов.