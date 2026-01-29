Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите в Шарм ел Шейх

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите в Шарм ел Шейх

  • 29 яну 2026 | 14:32
  • 284
  • 0
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под №1 в схемата Шиникова направи обрат и победи във втория кръг с 6:7(5), 6:3, 6:3 квалификантката Мави Остеррайхер (Австрия). Двубоят продължи 2 часа и 44 минути.

Шиникова навакса пасив от 2:4 до 4:4 в първия сет, който беше решен след тайбрек. В него българката имаше преднина от 4:3 точки, но спечели само едно от следващите пет разигравания.

Националката изостана с 0:2 в началото на втората част, но спечели пет поредни гейма за 5:2 и в крайна сметка затвори сета с 6:3. В третия решителен сет Шиникова спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 и триумфира с победата.

За място на полуфиналите Шиникова ще играе срещу квалификантката Катерина Куйович (Белгия).

По-късно днес Шиникова ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката в тандем с Гая Скварчалупи (Италия), поставени под №1 в схемата, ще се изправят срещу японките Сае Ногути и Шихо Цуджиока.

