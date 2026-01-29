Арестуваха Джервонта Дейвис за домашно насилие

Полицията в Маями Гардънс е издала заповед за арест на американския боксьор на 15 януари по обвинения в незаконно лишаване от свобода, нанасяне на телесна повреда и опит за отвличане, свързани с инцидент от октомври.

Дейвис е бил арестуван в сряда, като гаранцията му е определена на 16 000 долара. През последните две седмици полицията в Маями е работила съвместно с Федералната група за издирване на бегълци на Службата на маршалите на САЩ, за да установи местонахождението на Дейвис.

В изявление по-рано през януари полицията в Маями заяви, че 31-годишният Дейвис е „хванал“ жертвата „за тила с едната ръка и за гърлото с другата“, преди „насилствено“ да се опита да я премести.

„Водещият детектив Гари Флоренсио е получил и прегледал видеозаписи от охранителни камери, които потвърждават ключови елементи от показанията на жертвата“, се казва в изявлението.

Срещу Дейвис има и граждански иск, подаден от бившата му приятелка Кортни Росел през октомври. В иска той е обвинен в нанасяне на телесна повреда, тежка телесна повреда, незаконно лишаване от свобода, отвличане и умишлено причиняване на емоционален стрес.

Росел също така претендира за компенсаторни и наказателни обезщетения „в размер над 50 000 долара“ и е поискала делото да бъде гледано от съдебни заседатели.

Дейвис трябваше да се изправи срещу превърналия се от ютюбър в боксьор Джейк Пол в демонстративен двубой в Маями на 14 ноември, но мачът беше отменен след подаването на иска.

Преди 6 месеца друга бивша приятелка е оттеглила дело за домашно насилие срещу Дейвис.

Той е бил арестуван и по обвинения за домашно насилие през февруари 2020 г. и декември 2022 г.

През 2023 г. Дейвис излежа 44 дни в затвора, след като наруши условията на 90-дневна присъда „домашен арест“, свързана с криминален случай на "блъсване и бягство от местопроизшествието", случил се в родния му град Балтимор през ноември 2020 г.