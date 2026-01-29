Популярни
  Шпанович с най-добър резултат в света за сезона в Белград – 14.41 метра

  29 яну 2026
  • 266
  • 0
Ивана Шпанович постигна най-добър резултат в света за сезона в тройния скок при жените, след като записа 14.41 метра по време на тристранната среща на закрито между Хърватия, Сърбия и Словения, която се проведе в Белград в сряда.

Златната медалистка в скока на дължина от Световното първенство по лека атлетика в Будапеща през 2023 г. започна прехода си към тройния скок през миналата година.

Този ранен резултат, постигнат в петия ѝ опит, е и най-доброто постижение на сръбска атлетка на закрито в историята. Той я утвърждава като сериозен претендент за предстоящото Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

Националният рекорд на Сърбия от 14.56 метра се държи от 2009 г. насам от Биляна Топич, майка на медалистката от световни и европейски първенства в скока на височина Ангелина Топич. Втора в надпреварата завърши финалистката от световни и европейски първенства на закрито Нея Филипич от Словения с резултат 13.92 метра.

По време на състезанието бяха поставени и два сръбски национални рекорда на закрито за юноши и девойки до 20 години в средните бягания. Маша Раич спечели бягането на 800 метра при жените с нов личен рекорд от 2:05.13, а Алдин Чатович триумфира на 1500 метра при мъжете с рекордното време от 3:47.40. Сърбия спечели отборната надпревара със 179.5 точки, изпреварвайки Словения (162) и Хърватия (157.5).

Снимки: Gettyimages

