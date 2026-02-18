Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Георги Павлов: Радвам се, че служебният министър на спорта Димитър Илиев е човек от нашите среди

Георги Павлов: Радвам се, че служебният министър на спорта Димитър Илиев е човек от нашите среди

  • 18 фев 2026 | 15:58
  • 186
  • 0
Георги Павлов: Радвам се, че служебният министър на спорта Димитър Илиев е човек от нашите среди

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов изрази задоволство, че служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев е представител на спорта.

“Радвам се, че служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев е човек от нашите среди. Вярвам, че с него ще продължим последователната линия на работа, насочена към реално подобряване на лекоатлетическата инфраструктура и към устойчивата подкрепа за Царицата на спортовете.

Г-н Илиев познава в дълбочина системата на българския спорт благодарение на опита си на този пост и е напълно наясно с предизвикателствата пред федерациите и клубовете. Убеден съм, че добрият диалог и партньорството между Министерството на младежта и спорта и Българската федерация по лека атлетика ще продължат в интерес на състезателите, треньорите и цялата спортна общност. Пожелавам му успех и ползотворна работа в името на развитието на българския спорт”, написа Павлов във Фейсбук.

