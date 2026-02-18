Петерсон, Фантини и Фелфнер с водещи европейски резултати преди Европейската купа в Никозия

През изминалия уикенд някои от най-добрите атлети в хвърлянията в Европа откриха сезона си с поглед към предстоящата Купа на Европа по хвърляния, която ще се проведе на 14 и 15 март в Никозия (Кипър).

Златната медалистка от Европейското първенство по лека атлетика в Рим 2024 Сара Фантини постигна резултат от 72.38 метра в хвърлянето на чук по време на Зимния шампионат по хвърляния на Италия. Това е второто ѝ най-добро откриване на сезон и ранен водещ резултат в света за годината.

Миналата година Фантини се класира на трето място в Купата на Европа с постижение от 72.37 метра, като бе изпреварена от финландката Силя Косонен и французойката Роз Лога.

Шведът Виктор Петерсон, сребърен медалист от Европейското първенство в зала в Апелдорн 2025, подобри най-добрия си резултат за сезона в тласкането на гюле на 21.38 метра. Постижението, регистрирано на турнира Adax Locked-In от златната верига на Световния тур в зала, е второто най-силно в кариерата му.

Резултатът на Петерсон е и водещ в Европа в зала за тази година. В световната ранглиста обаче лидер е италианецът Леонардо Фабри с 22.50 метра, постигнати на открито в Южна Африка на 11 февруари.

Фабри намекна в Инстаграм, че сезонът му в зала предстои да започне, така че скоро можем да очакваме да видим действащия европейски шампион да се състезава. Възможно е обаче той да насочи вниманието си и към Купата на Европа по хвърляния.

На същия турнир се състезава и медалистката от европейски първенства в зала Фани Рос. Шведката също записа най-добър резултат за сезона от 18.76 метра, което я нарежда на шесто място в европейската ранглиста до момента.

Тя изпревари с малко германката Катарина Майш, която в Швеция тласна на 18.14 метра, след като на 1 февруари бе постигнала 19.02 метра на турнира по тласкане на гюле в Рохлиц.

Двукратният европейски шампион до 23 години Артур Фелфнер също откри сезона си в неделя. На Зимния шампионат по хвърляния на Украйна в Киев той хвърли копието на 78.55 метра, с което оглави европейската ранглиста и зае второ място в световната.

22-годишният атлет е участвал два пъти в Купата на Европа по хвърляния, печелейки надпреварата до 23 години през 2023 г. и състезанието при мъжете през 2024 г. След впечатляващото си начало на сезона, той може да се завърне следващия месец със сериозни шансове да защити титлата си.

Снимки: Gettyimages