Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Петерсон, Фантини и Фелфнер с водещи европейски резултати преди Европейската купа в Никозия

Петерсон, Фантини и Фелфнер с водещи европейски резултати преди Европейската купа в Никозия

  • 18 фев 2026 | 17:59
  • 199
  • 0
Петерсон, Фантини и Фелфнер с водещи европейски резултати преди Европейската купа в Никозия

През изминалия уикенд някои от най-добрите атлети в хвърлянията в Европа откриха сезона си с поглед към предстоящата Купа на Европа по хвърляния, която ще се проведе на 14 и 15 март в Никозия (Кипър).

Златната медалистка от Европейското първенство по лека атлетика в Рим 2024 Сара Фантини постигна резултат от 72.38 метра в хвърлянето на чук по време на Зимния шампионат по хвърляния на Италия. Това е второто ѝ най-добро откриване на сезон и ранен водещ резултат в света за годината.

Миналата година Фантини се класира на трето място в Купата на Европа с постижение от 72.37 метра, като бе изпреварена от финландката Силя Косонен и французойката Роз Лога.

Шведът Виктор Петерсон, сребърен медалист от Европейското първенство в зала в Апелдорн 2025, подобри най-добрия си резултат за сезона в тласкането на гюле на 21.38 метра. Постижението, регистрирано на турнира Adax Locked-In от златната верига на Световния тур в зала, е второто най-силно в кариерата му.

Резултатът на Петерсон е и водещ в Европа в зала за тази година. В световната ранглиста обаче лидер е италианецът Леонардо Фабри с 22.50 метра, постигнати на открито в Южна Африка на 11 февруари.

Фабри намекна в Инстаграм, че сезонът му в зала предстои да започне, така че скоро можем да очакваме да видим действащия европейски шампион да се състезава. Възможно е обаче той да насочи вниманието си и към Купата на Европа по хвърляния.

На същия турнир се състезава и медалистката от европейски първенства в зала Фани Рос. Шведката също записа най-добър резултат за сезона от 18.76 метра, което я нарежда на шесто място в европейската ранглиста до момента.

Тя изпревари с малко германката Катарина Майш, която в Швеция тласна на 18.14 метра, след като на 1 февруари бе постигнала 19.02 метра на турнира по тласкане на гюле в Рохлиц.

Двукратният европейски шампион до 23 години Артур Фелфнер също откри сезона си в неделя. На Зимния шампионат по хвърляния на Украйна в Киев той хвърли копието на 78.55 метра, с което оглави европейската ранглиста и зае второ място в световната.

22-годишният атлет е участвал два пъти в Купата на Европа по хвърляния, печелейки надпреварата до 23 години през 2023 г. и състезанието при мъжете през 2024 г. След впечатляващото си начало на сезона, той може да се завърне следващия месец със сериозни шансове да защити титлата си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Махамед Махамед повежда британските атлети в маратона за Бирмингам 2026

Махамед Махамед повежда британските атлети в маратона за Бирмингам 2026

  • 18 фев 2026 | 15:04
  • 334
  • 0
16-годишният Тито Одунайке пренаписа историята на британската лека атлетика

16-годишният Тито Одунайке пренаписа историята на британската лека атлетика

  • 18 фев 2026 | 14:59
  • 554
  • 0
Бегачи се изправиха срещу минусови температури в "Голия маратон“

Бегачи се изправиха срещу минусови температури в "Голия маратон“

  • 18 фев 2026 | 13:30
  • 1323
  • 0
Черуйот търси реванш срещу Надер в зрелищен дуел на закрито

Черуйот търси реванш срещу Надер в зрелищен дуел на закрито

  • 18 фев 2026 | 13:04
  • 372
  • 0
Испанска спортистка разкри: В олимпийското село се прави много секс, всички са в топ форма

Испанска спортистка разкри: В олимпийското село се прави много секс, всички са в топ форма

  • 18 фев 2026 | 12:58
  • 3721
  • 5
Рашидат Аделеке подобри собствения си национален рекорд на 300 метра в зала

Рашидат Аделеке подобри собствения си национален рекорд на 300 метра в зала

  • 17 фев 2026 | 20:30
  • 2166
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 70527
  • 228
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
  • 17170
  • 42
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 36936
  • 25
Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

  • 18 фев 2026 | 16:29
  • 9055
  • 3
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 38327
  • 45
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

  • 18 фев 2026 | 17:12
  • 11467
  • 1