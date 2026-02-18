Махамед Махамед повежда британските атлети в маратона за Бирмингам 2026

Първите петима британски атлети бяха избрани да участват в маратона на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г. Махамед Махамед оглавява британския състав за маратона на предстоящото Европейско първенство по лека атлетика. След като се завърна силно след сезон 2025, белязан от контузии, 28-годишният атлет записа личен рекорд на полумаратон от 61:09 в Барселона през изминалия уикенд.

Неговото най-добро постижение в маратона е 2:07:05, постигнато при четвъртото му място в Лондон преди две години, което го нарежда на четвърта позиция във вечната ранглиста на Великобритания.

Фил Сесеман, с личен рекорд от 2:07:11 от маратона във Валенсия миналата година, е пети във вечната ранглиста на Обединеното кралство и също е избран да бяга 26.2 мили в Бирмингам. Другият атлет при мъжете, който до момента е част от отбора, е Джони Мелър. Той също се отличи във Валенсия през декември, като на 39-годишна възраст постигна личен рекорд от 2:08:45.

При жените съставът се води от бронзовата медалистка от Eвропейското по крос-кънтри Аби Донъли, която има време от 2:24:11 в маратона. Тя постигна този резултат на маратона във Франкфурт миналата година, когато в едва второто си състезание на 26.2 мили стана първата европейска атлетка, пресякла финалната линия.

Към нея се присъединява Наташа Уилсън, която представи Великобритания на Световното първенство по лека атлетика в Будапеща през 2023 г. Уилсън имаше силен есенен сезон през 2025 г., като записа лични рекорди на 10 км и в маратона, като второто постижение от 2:24:19 я поставя на осмо място във вечната ранглиста на Великобритания.

Тази селекция е направена в съответствие с целите на политиката за постигане на индивидуални класирания в топ осем и максимално увеличаване на потенциала за отборни медали. Втора селекция ще се състои през пролетта.

Маратоните при мъжете и жените ще се проведат сутринта на 16 август.

"Щастливи сме да потвърдим първите атлети, избрани за маратона на Европейското първенство. Всеки от тях демонстрира изключителна форма, а представянията им през последната година показват, че са способни да се състезават с най-добрите в Европа“, заяви директорът по представянето Паула Дън.

"Бирмингам ще предостави фантастична сцена за тези атлети, а родната публика ще ги подкрепя. Очакваме с нетърпение да добавим още атлети към отбора през пролетта, докато подготовката за август продължава.“

