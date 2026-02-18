Балде с трети резултат в света и нов национален рекорд на Португалия в скока на дължина - 8.32 м

Гершон Балде постави нов национален рекорд на Португалия в скока на дължина в зала от 8.32 метра по време на Националния клубен шампионат на къса писта в Брага (Португалия). С това постижение той подобри предишния си личен рекорд с цели 16 сантиметра и се доближи само на 4 сантиметра от абсолютния рекорд на страната, поставен на открито от Карлос Каладо през 1997 г. Резултатът му го нарежда на трето място в световната ранглиста за сезона преди предстоящото Световно първенство по лека атлетика в зала в Торун (20-22 март).

В ранглистата той изпреварва двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция, който е пети, но остава зад европейските си съперници Матия Фурлани от Италия (8.39 м) и Божидар Саръбоюков (8.45 м).

Световният шампион Исак Надер продължи силния си сезон в зала, като спечели дубъл на 1500 и 3000 метра в Брага. Пред родна публика Надер записа времена от 4:04.97 и 8:11.30, за да триумфира и в двете дисциплини в първия си сезон като световен шампион.

В скока на дължина при жените лидерката в световната ранглиста Агате де Соуса постигна 6.69 м за победата, след като на 6 февруари в Мадрид записа впечатляващите 6.97 м.

Бронзовата медалистка от Европейското първенство по лека атлетика в Рим 2024 откри сезона си на 25 януари в Помбал с 6.84 м и след стабилното си представяне до момента се очертава като сериозен претендент за медал на Световното в Торун.

Снимки: Gettyimages