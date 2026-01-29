Популярни
Илиян Радулов се завърна успешно на корта след близо 8-месечна пауза

  • 29 яну 2026 | 12:43
  • 220
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. Това беше първи мач за Радулов от 7 юни миналата година, след като в този период той лекуваше контузия.

Българинът направи обрат, побеждавайки Матияс Уйвари (Австрия) с 3:6, 6:3, 6:1 за час и 51 минути игра.  20-годишният Радулов започна трудно, като загуби първите три гейма и първия сет с 6:3, но след това значително подобри играта си. След като поведе с 5:1 във втората част, той я спечели с 6:3 и продължи доминацията си в третия сет, спечелвайки го с 6:1 и класирайки се за втория кръг. Там националът на България ще се изправи срещу осмия поставен в схемата Денис Клок (Русия).

