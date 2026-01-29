Популярни
Никс вече са втори на Изток след успех над Торонто

  29 яну 2026 | 11:39
Никс вече са втори на Изток след успех над Торонто

Ню Йорк Никс надделя над Торонто Раптърс със 119:92, с което се изкачи на втората позиция в Източната конференция с баланс от 29-18, изпреварвайки Бостън Селтикс. Раптърс са на 4-тото място с 29-20 и приключиха серията си от 4 поредни победи, докато Никс спечелиха четвърти пореден двубой.

Микал Бриджис отбеляза 30 точки за тима от „Голямата ябълка“, Оу Джи Ануноби добави 26, а Джош Харт вкара 4 от 7-те си опита отдалеч за общо 22 точки. Карл-Антъни Таунс записа 8 точки и впечатляващите 22 борби.

За Торонто Брандън Инграм се отчете с 27 точки, Скоти Барнс добави 17 точки и 10 борби, а Ар Джей Барет - 14 точки и 8 борби.

Паоло Банкеро донесе успеха на Орландо Меджик срещу Маями Хийт със 133:124. Гардът записа 31 точки и 12 борби, Антъни Блек добави 26 точки, а Орландо сложи край на серията си от 4 поредни поражения. Балансът им на 7-ото място в Източната конференция вече е 24-22, докато Маями е плътно зад тях с 25-23.

Дезмънд Бейн добави 23 точки за Меджик, Джейлън Съгс отбеляза 16, а Тристан да Силва се включи с 12 от пейката.

За „Горещите“ Симоне Фонтекио беше най-резултатен с 23 точки, влизайки от пейката, Норман Пауъл добави 22, а Бам Адебайо записа 21 точки и 12 борби за дабъл-дабъл. Андрю Уигинс завърши с 16 точки, а Хайме Хакес Джуниър и Дру Смит добавиха по 13.

