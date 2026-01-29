Победи за Карла Бързакова и Бруно Дженев на "Малките асове"

Карла Бързакова и Бруно Дженев записаха победи във втория ден на "Малките асове" (Les Petits As) — един от най-престижните тенис турнири за юноши и девойки до 14 г., който се провежда във Франция.

Мая Мичева загуби във втория кръг на сингъл при девойките с 0:6, 2:6 от първата поставена Елизавета Аникина от Естония.

Карла Бързакова се класира за осминафиналите в утешителната надпревара на сингъл, след като победи с 4:2, 0:4, 4:2 представителката на домакините Артемис Анастасиадис. Следващата ѝ съперничка ще бъде Лив Бретшер (Швейцария).

В надпреварата на двойки при девойките Бързакова и Мадалена Соуса загубиха във втория кръг с 4:6, 3:6 от рускините Никол Кюрилова и Кристина Никодимова.

При юношите Бруно Дженев се класира за втория кръг на утешителната надпревара след категоричен успех с 4:0, 4:0 над Андреа Вей (Франция). На осминафиналите Дженев ще играе срещу Камелот Карнело (САЩ).