  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Тежък удар за Хюстън Рокетс: сезонът приключи за Стивън Адамс

Тежък удар за Хюстън Рокетс: сезонът приключи за Стивън Адамс

  29 яну 2026 | 10:36
Тежък удар за Хюстън Рокетс: сезонът приключи за Стивън Адамс

Центърът на Хюстън Рокетс Стивън Адамс няма да играе повече през този сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА) заради операция на глезена, съобщава ESPN.

32-годишният баскетболист пропусна срещата със Сан Антонио Спърс заради изкривен ляв глезен, а старши треньорът Име Удока заяви, че центърът е претърпял „сериозно изкривен глезен, трета степен на изкривяване“ и ще отсъства неопределен срок.

Адамс не е играл, откакто получи контузията на 18 януари в домакинската победа срещу Ню Орлиънс Пеликанс със 119:110.

През настоящата кампания той има средно по 5.8 точки, 8.6 борби и 1.5 асистенции в 32-те си мача.

Това е втори сезон за новозеландеца в състава на Хюстън Рокетс, а през миналото лято удължи договора си, подписвайки нов тригодишен контракт на стойност 39 милиона долара.

Хюстън Рокетс заема 4-тото място в Западната конференция с баланс от 28-17.

