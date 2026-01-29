ОФК Хасково ще играе с Несебър в Елхово

ОФК Хасково ще изиграе последната контрола от зимната си подготовка в Елхово. Там „червените“ ще премерят сили с лидера в Югоизточната Трета лига Несебър. Срещата е насрочена за 14:00 часа в събота, 31-ви януари.

До този момент хасковлии постигнаха един успех и допуснаха едно поражение в приятелските си двубои през зимата.

Тимът ще започне пролетния полусезон още на 7-ми февруари с мач срещу Марица (Милево) за Купата на Аматьорската лига.

Пълен списък с двубоите на ОФК Хасково преди първия кръг от пролетния полусезон:

17 януари – Димитровград – Хасково – 2:1

24 януари – Загорец (Нова Загора) – Хасково – 2:4

31 януари – Хасково – Несебър, 14:00 часа, Елхово

7 февруари – Хасково – Марица (Милево) – междуобластен 1/2-финал за Купата на Аматьорската лига