Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Димитровград 1947
  3. ФК Димитровград обърна ОФК Хасково, треньорът на гостите похвали съперника

ФК Димитровград обърна ОФК Хасково, треньорът на гостите похвали съперника

  • 17 яну 2026 | 17:43
  • 802
  • 0
ФК Димитровград обърна ОФК Хасково, треньорът на гостите похвали съперника

В Димитровград, едноименния тим надви ОФК Хасково с 2:1 в приятелска среща. Головете паднаха в първата половина на второто полувреме. Владислав Узунов откри за гостите в 54-ата минута. Десетина по-късно Мирослав Енчев изравни. Андреан Стоянов направи победния обрат с попадението си в 73-ата минута.

Живко Желев, треньор на ОФК Хасково коментира пред Sportal.bg след края на контролата:

„Получи се равностоен мач, игран при тежки условия. Полезна проверка. Имаше и някои хубави моменти. Ние изиграхме двете полувремена с различни единадесеторки. Смятам, че Димитровград ще е по-добър през пролетта. Новите му попълнения Валентин Сливов и Мирослав Енчев ще вдигнат нивото на отбора“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (София) се готви на пълни обороти в Анталия

Локо (София) се готви на пълни обороти в Анталия

  • 17 яну 2026 | 13:37
  • 1094
  • 10
Локо (ГО) представи първото си ново попълнение

Локо (ГО) представи първото си ново попълнение

  • 17 яну 2026 | 13:32
  • 1525
  • 1
Вихрен и Струмска слава не успяха да се победят в контрола

Вихрен и Струмска слава не успяха да се победят в контрола

  • 17 яну 2026 | 13:27
  • 1405
  • 0
Пирин взе защитник от Ботев (Враца)

Пирин взе защитник от Ботев (Враца)

  • 17 яну 2026 | 13:27
  • 2005
  • 1
Пропадна контролата между Монтана и Спартак (Плевен)

Пропадна контролата между Монтана и Спартак (Плевен)

  • 17 яну 2026 | 13:22
  • 1344
  • 0
Стартира ежегодната серия от срещи на БФС с клубове от страната

Стартира ежегодната серия от срещи на БФС с клубове от страната

  • 17 яну 2026 | 13:13
  • 842
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 61048
  • 120
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 58411
  • 124
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 50233
  • 123
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 3565
  • 1
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 30538
  • 58
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 9358
  • 11