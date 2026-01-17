ФК Димитровград обърна ОФК Хасково, треньорът на гостите похвали съперника

В Димитровград, едноименния тим надви ОФК Хасково с 2:1 в приятелска среща. Головете паднаха в първата половина на второто полувреме. Владислав Узунов откри за гостите в 54-ата минута. Десетина по-късно Мирослав Енчев изравни. Андреан Стоянов направи победния обрат с попадението си в 73-ата минута.

Живко Желев, треньор на ОФК Хасково коментира пред Sportal.bg след края на контролата:

„Получи се равностоен мач, игран при тежки условия. Полезна проверка. Имаше и някои хубави моменти. Ние изиграхме двете полувремена с различни единадесеторки. Смятам, че Димитровград ще е по-добър през пролетта. Новите му попълнения Валентин Сливов и Мирослав Енчев ще вдигнат нивото на отбора“.