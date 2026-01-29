Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева е на 1/4-финал на двойки на турнир в Порто

  • 29 яну 2026 | 08:03
  • 218
  • 0
Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната Янева и Катерина Цигурова (Швейцария) елиминира представителките на домакините Каролина Корея и Аналу Фрейташ с 6:2, 7:5 за 70 минути игра.

Двете доминираха изцяло в първия сет. Във втората част се игра равностойно до 5:5, след което българката и швейцарката стигнаха до пробив в 11-ия гейм и при свои сервис затвориха мача.

В спор за място на полуфиналите Янева и Цигурова ще играят срещу поставените под номер 1 Франсиска Жорже и Матилде Жорже (Португалия).

Вчера българката, която преодоля успешно пресявките на надпреварата, стартира с победа и на сингъл над водачката в схемата Греет Минен (Белгия) с 3:6, 6:1, 7:5. Следващата й съперничка ще бъде американската квалификантка Рашида МакАду.

