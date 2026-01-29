Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис в САЩ, Гергана Топалова отпадна

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Софиянката надделя в оспорван двубой над американската квалификантка Даша Иванова с 6:7(4), 6:2, 7:6(6) за 2:33 часа.

Каратанчева пропиля преднина от 4:1 в първия сет, а в тайбрека поведе с 4:0, но загуби следващите седем поредни точки и изостана в резултата. Във втората част тя доминираше, взе аванс от 3:1 и след 6:2 изравни резултата. В третия сет двете и размениха по един пробив, но в тайбрека националката поведе с 6:4, съперничката й изравни, но с нови две точки тя успя да затвори мача при третата си възможност.

Следващата й съперничка ще бъде победителката от мача между номер 6 Бианка Андрееску (Канада) или участващата с "уайлд кард" американка Виктория Ху. Миналата седмица българката загуби от Андрееску на друг турнир в САЩ.

На двойки Каратанчева и Анита Сахдиева (Украйна), поставени под номер 4 в схемата, достигнаха до четвъртфиналите.

Другата българка Гергана Топалова, която премина успешно пресявките след две победи, загуби от квалификантка Шълин Сюй (Китай) с 3:6, 1:6 за 78 минути игра.