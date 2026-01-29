Популярни
Тимбъруулвс пречупиха Маверикс в Далас

  • 29 яну 2026 | 08:45
  • 68
  • 0
Тимбъруулвс пречупиха Маверикс в Далас

Минесота Тимбъруулвс изигра солиден мач и победи като гост Далас Маверикс със 118-105.

"Вълците" наложиха своя ритъм от началото на срещата, осигурявайки си малка преднина в края на първата четвърт (29-31). Продължението беше още по-добро за гостите, които се оттеглиха на почивката с разлика от 10 точки (48-58).

Доминацията на Тимбъруулвс продължи и в третата четвърт, в която те увеличиха преднината си до 17 точки (75-92), превръщайки последната част по същество в чиста формалност.

Герой за победителите беше Джулиъс Рандъл, който направи отлично представяне с 31 точки, 5 борби и 4 асистенции. От страна на Маверикс, Пи Джей Уошингтън беше най-отличилият се, завършвайки мача с 21 точки, 7 борби и 4 асистенции.

