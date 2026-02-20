Стеф Къри аут за поне още 10 дни

Плеймейкърът на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри няма да играе още поне десет дни, съобщиха "Воините". 37-годишният пойнт гард продължава да има проблеми с дясното коляно, заради които не е играл от края на януари насам. Това означава, че той ще пропусне поне още четири мача и отсъствието му ще достигне десет последователни двубоя. В първите шест от тях Уориърс записаха две победи и четири загуби.

В 39 мача през този сезон Къри има средно по 27,2 точки, 3.5 борби и 4,8 асистенции. Голдън Стейт е на осмо място в класирането в Западната конференция с 29 победи и 27 поражения.

Снимки: Gettyimages