Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. ЦСКА и Локомотив София с Купата на България по бокс при девойките до 15 и 18 години

ЦСКА и Локомотив София с Купата на България по бокс при девойките до 15 и 18 години

  • 29 яну 2026 | 06:23
  • 267
  • 0
ЦСКА и Локомотив София с Купата на България по бокс при девойките до 15 и 18 години

Отборите на ЦСКА и Локомотив София спечелиха турнира за Купата на България при девойките. Шампионатът завърши днес в Козлодуй, като осигури точки на клубовете и за Държавното лично-отборно първенство на страната.

С трофея при 15-годишните се поздравиха момичетата на ЦСКА. В драматична развръзка те изпревариха пловдивския Лаута, а на трето място се класираха талантите на БК Моката.

При 18-годишните девойки Купата на България отиде в Локомотив София. Представителките на столичния тим изпревариха в крайното класиране БК Мизия, а третата позиция отиде в посока БК Ивайло Маринов.

Купата на България и ДЛОП I кръг в Козлодуй продължава. До края на седмицата ще бъде излъчен победителят от надпреварата при младежите до 18 години.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джудото все още няма договор с ММС за финансиране

Джудото все още няма договор с ММС за финансиране

  • 28 яну 2026 | 17:13
  • 1624
  • 1
Официално: Тайсън Фюри се завръща срещу гигант на 11 април

Официално: Тайсън Фюри се завръща срещу гигант на 11 април

  • 28 яну 2026 | 16:16
  • 8099
  • 7
Билетите за SENSHI 30 Grand Prix са в продажба

Билетите за SENSHI 30 Grand Prix са в продажба

  • 28 яну 2026 | 16:07
  • 775
  • 0
Държавното първенство по кикбокс ще събере над 200 състезатели в Козлодуй през уикенда

Държавното първенство по кикбокс ще събере над 200 състезатели в Козлодуй през уикенда

  • 28 яну 2026 | 08:50
  • 712
  • 0
Кикбокс звездите Алберт Краус и Анди Зауер проведоха тренировъчен лагер във Варна

Кикбокс звездите Алберт Краус и Анди Зауер проведоха тренировъчен лагер във Варна

  • 27 яну 2026 | 14:10
  • 426
  • 0
412 джудисти от 40 държави идват на Европейската купа в София

412 джудисти от 40 държави идват на Европейската купа в София

  • 27 яну 2026 | 10:57
  • 548
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 1861
  • 0
Барселона застава на пътя на Везенков и компания

Барселона застава на пътя на Везенков и компания

  • 29 яну 2026 | 07:00
  • 696
  • 0
Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

  • 29 яну 2026 | 07:07
  • 551
  • 0
Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

  • 29 яну 2026 | 00:05
  • 46074
  • 25
Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

  • 29 яну 2026 | 00:05
  • 45262
  • 222
Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

  • 28 яну 2026 | 23:13
  • 29964
  • 61