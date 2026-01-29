ЦСКА и Локомотив София с Купата на България по бокс при девойките до 15 и 18 години

Отборите на ЦСКА и Локомотив София спечелиха турнира за Купата на България при девойките. Шампионатът завърши днес в Козлодуй, като осигури точки на клубовете и за Държавното лично-отборно първенство на страната.

С трофея при 15-годишните се поздравиха момичетата на ЦСКА. В драматична развръзка те изпревариха пловдивския Лаута, а на трето място се класираха талантите на БК Моката.

При 18-годишните девойки Купата на България отиде в Локомотив София. Представителките на столичния тим изпревариха в крайното класиране БК Мизия, а третата позиция отиде в посока БК Ивайло Маринов.

Купата на България и ДЛОП I кръг в Козлодуй продължава. До края на седмицата ще бъде излъчен победителят от надпреварата при младежите до 18 години.