Росиниър: Изключително важно бе да избегнем плейофите

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър не скри задоволството си след успеха с 3:2 над Наполи в Шампионската лига. Тази победа класира лондончани директно на 1/8-финалите и специалистът смята, че това е изключително важно в този натоварен сезон.

„Смятам, че характерът на играчите, тяхната устойчивост през второто полувреме и реакцията им след изоставането в резултата бяха изключително позитивни. Исках да бъдем агресивни през първото полувреме – имахме моменти, в които отнемахме топката в тяхната половина, но дистанциите бяха твърде големи, затова коригирахме това на почивката. Великолепно представяне от Педро. Той ми дава това откакто дойдох в клуба. Фактът, че момчетата направиха обрат и показаха характер, ме прави много щастлив. Постоянно научавам нови неща за моя отбор и за това на какво сме способни. Днес наистина исках да играем офанзивно. Исках да излезем и да спечелим мача. Джейми Гитенс влезе и направи огромна разлика. Имам изключителни играчи. Имам страхотна група и им вярвам – казах им го“, заяви Росиниър.

Относно избягването на плейофната фаза: „Огромно е – това е изключително важно за нас, за да можем да работим с играчите на тренировъчната база. Мога да ги натоваря и да подобря физическата им подготовка, което е добре.“

Той отново призна колко добре се чувства да бъде начело на клуб като Челси.

„Трябва да се наслаждаваш на тази работа. Ние сме най-големите късметлии в света, че можем да правим това. Голяма привилегия е. Трябва да се радваш на тези моменти, но ние искаме повече. В Шампионската лига сме, така че в крайна сметка трябва да играем срещу най-добрите и да ги побеждаваме. Възхитен съм, че продължаваме напред по този начин“, завърши специалистът.