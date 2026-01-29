Популярни
  29 яну 2026
Барселона застава на пътя на Везенков и компания

Олимпиакос приема Барселона от 21:15 часа тази вечер в един от най-интересните двубои от 25-ия кръг на Евролигата. Александър Везенков и компания са пети в класирането с 15 победи и 8 загуби (мач по-малко), докато Барселона се намира на трета позиция с баланс 16-8. Саша ще се изправи срещу бившия си отбор.

Треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас няма да може да разчита на редица свои играчи за днешния мач. Освен трайно контузените Мустафа Фал, Кийнън Еванс и Монте Морис, извън строя поради травми са още Франк Нтиликина и Костас Папаниколау. Под въпрос са Тайрик Джоунс и Никола Милутинов, но се очаква те да бъдат готови за сблъсъка. Вероятно официален дебют за Олимпиакос ще направи най-новото попълнение на тима - канадският пойнт гард Кори Джоузеф.

Хуан Нунес е трайно контузен в състава на Барса, но една от звездите на тима Уил Клайбърн се завръща след около месец и половина отсъствие поради травма.

Барселона има предимство в преките двубои с Олимпиакос - 25:18 победи, но "червено-белите" от Пирея са спечелили 4 от последните 5 двубоя между двата тима. Последният им сблъсък пък завърши с успех за Барса у дома - 98:85 през декември 2025 година.

Imago

