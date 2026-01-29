Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

  • 29 яну 2026 | 07:07
  • 559
  • 0
Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

Тази вечер футболният свят ще стане свидетел на кулминацията на основната фаза в Лига Европа. Всички 18 двубоя от осмия финален кръг ще се изиграят паралелно от 22:00 ч. българско време, обещавайки изключителна драма в битката за разпределение на местата в елиминациите.

Към момента само два отбора – английският Астън Вила и френският Лион – са си гарантирали място в топ 8 на общото класиране, което им осигурява директно класиране за 1/8-финалите. Останалите 16 позиции, даващи право на участие в плейофите на турнира, ще бъдат определени след последния съдийски сигнал. Основната интрига се върти около това кой ще успее да се промъкне в първата осмица и в заветната двайсет и четворка. Първите отиват директно на осминафинал, а другите също ще са доволни, че все пак продължават към елиминциите, макар и през фазата на плейофите.

Днес е важен ден и за българския участник Лудогорец. Той се изправя пред задачата за задължителна победа срещу Ница в Разград. След колебливо представяне и загубата от Рейнджърс в предишния кръг, „орлите“ изпаднаха от топ 24 и сега ще се нуждаят отчаяно от успех днес, за да запазят шансове за продължаване напред. Единствената добра новина е, че французите не се борят за нищо и може и да не бъдат пределно мотивирани за този мач, макар че ще играят поне за честта си.

Другият мач с българско участие е между Лион и ПАОК. "Хлапетата" вече си осигуриха място сред най-добрите осем и ще играят за престиж и затвърждаване на лидерската си позиция. За разлика от тях, Кирил Десподов и компания ще се стремят към изненада, за да опитат да атакуват топ 8 и място директно на 1/8-финалите.

Предстоят още доста ключови сблъсъци по терените на Стария континент, като почти няма мач без значение. Ще проследим с интерес какво ще направи един от фаворитите в лицето на Рома в гостуването си на Панатинайкос. "Вълците" понастоящем са на шеста позиция и се борят с всички сили да останат в Топ 8. "Детелините" обаче също ще търсят победата, тъй като мястото им на елиминациите въобще не е гарантирано и не могат да си позволят да загубят точки.

Друг мач с огромен заряд се очертава този между Бетис и Фейенорд. За домакините на "Бенито Вийямарин" трите точки са необходими, за да запазят мястото си в топ 8. Гостите обаче също идват само с мисълта за победа, тъй като в момента са извън топ 24 и само успех би им дал шансове за продължаване към плейофите.

Вечерта ще бъде напрегната и за друг европейски гранд в лицето на Селтик. Шотланците са точно на 24-тата позиция във временното класиране и ще търсят задължителен успех, за да останат там или да се изкачак възможно по-напред. Добрата новина е, че те имат наглед лесен мач със загубилия шансове за продължаване напред тим на Утрехт.

Вечерта се очертава да бъде изпълнена с напрежение, като всеки резултат ще доведе до промени в динамичното общо класиране на турнира. Със сигурност много отбори ще бъдат доволни, а други ще си тръгнат със сълзи на очи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Моуриньо призова никой да не се самоубива след триумфа на Бенфика

Моуриньо призова никой да не се самоубива след триумфа на Бенфика

  • 29 яну 2026 | 01:51
  • 2451
  • 2
Кристиан Киву: Постигнахме това, което заслужавахме

Кристиан Киву: Постигнахме това, което заслужавахме

  • 29 яну 2026 | 01:44
  • 934
  • 0
Героят за Бенфика Трубин: Не знаех, че един гол ни класира, луд момент

Героят за Бенфика Трубин: Не знаех, че един гол ни класира, луд момент

  • 29 яну 2026 | 01:24
  • 1904
  • 0
Леверкузен не остави шансове на Виляреал и може да има интригуващ сблъсък на плейофите

Леверкузен не остави шансове на Виляреал и може да има интригуващ сблъсък на плейофите

  • 29 яну 2026 | 01:13
  • 1051
  • 0
Роял Юнион излъга неефективната Аталанта на сбогуване с ШЛ

Роял Юнион излъга неефективната Аталанта на сбогуване с ШЛ

  • 29 яну 2026 | 01:11
  • 849
  • 0
Пафос се сбогува с Шампионската лига по подобаващ начин

Пафос се сбогува с Шампионската лига по подобаващ начин

  • 29 яну 2026 | 00:57
  • 808
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 1867
  • 0
Барселона застава на пътя на Везенков и компания

Барселона застава на пътя на Везенков и компания

  • 29 яну 2026 | 07:00
  • 718
  • 0
Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

Големи изненади и разочарования за някои от фаворитите в последния ден в Шампионската лига, вижте потенциалните двойки в плейофите

  • 29 яну 2026 | 00:05
  • 46101
  • 25
Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

Бенфика и Моуриньо изхвърлиха Реал от топ 8, вратар класира португалците в последната секунда

  • 29 яну 2026 | 00:05
  • 45296
  • 222
Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

  • 28 яну 2026 | 23:13
  • 29982
  • 61