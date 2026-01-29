Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

Тази вечер футболният свят ще стане свидетел на кулминацията на основната фаза в Лига Европа. Всички 18 двубоя от осмия финален кръг ще се изиграят паралелно от 22:00 ч. българско време, обещавайки изключителна драма в битката за разпределение на местата в елиминациите.

Към момента само два отбора – английският Астън Вила и френският Лион – са си гарантирали място в топ 8 на общото класиране, което им осигурява директно класиране за 1/8-финалите. Останалите 16 позиции, даващи право на участие в плейофите на турнира, ще бъдат определени след последния съдийски сигнал. Основната интрига се върти около това кой ще успее да се промъкне в първата осмица и в заветната двайсет и четворка. Първите отиват директно на осминафинал, а другите също ще са доволни, че все пак продължават към елиминциите, макар и през фазата на плейофите.

Днес е важен ден и за българския участник Лудогорец. Той се изправя пред задачата за задължителна победа срещу Ница в Разград. След колебливо представяне и загубата от Рейнджърс в предишния кръг, „орлите“ изпаднаха от топ 24 и сега ще се нуждаят отчаяно от успех днес, за да запазят шансове за продължаване напред. Единствената добра новина е, че французите не се борят за нищо и може и да не бъдат пределно мотивирани за този мач, макар че ще играят поне за честта си.

Другият мач с българско участие е между Лион и ПАОК. "Хлапетата" вече си осигуриха място сред най-добрите осем и ще играят за престиж и затвърждаване на лидерската си позиция. За разлика от тях, Кирил Десподов и компания ще се стремят към изненада, за да опитат да атакуват топ 8 и място директно на 1/8-финалите.

Предстоят още доста ключови сблъсъци по терените на Стария континент, като почти няма мач без значение. Ще проследим с интерес какво ще направи един от фаворитите в лицето на Рома в гостуването си на Панатинайкос. "Вълците" понастоящем са на шеста позиция и се борят с всички сили да останат в Топ 8. "Детелините" обаче също ще търсят победата, тъй като мястото им на елиминациите въобще не е гарантирано и не могат да си позволят да загубят точки.

Друг мач с огромен заряд се очертава този между Бетис и Фейенорд. За домакините на "Бенито Вийямарин" трите точки са необходими, за да запазят мястото си в топ 8. Гостите обаче също идват само с мисълта за победа, тъй като в момента са извън топ 24 и само успех би им дал шансове за продължаване към плейофите.

Вечерта ще бъде напрегната и за друг европейски гранд в лицето на Селтик. Шотланците са точно на 24-тата позиция във временното класиране и ще търсят задължителен успех, за да останат там или да се изкачак възможно по-напред. Добрата новина е, че те имат наглед лесен мач със загубилия шансове за продължаване напред тим на Утрехт.

Вечерта се очертава да бъде изпълнена с напрежение, като всеки резултат ще доведе до промени в динамичното общо класиране на турнира. Със сигурност много отбори ще бъдат доволни, а други ще си тръгнат със сълзи на очи.