  3. Жана Тодорова: Допуснахме твърде много непредизвикани грешки

Жана Тодорова: Допуснахме твърде много непредизвикани грешки

  • 28 яну 2026 | 21:30
  • 294
  • 0

Волейболистката на Марица (Пловдив) Жана Тодорова не скри разочарованието си след домакинската загуба с 0:3 гейма от полския Девелопрес (Жешув) в Шампионската лига. Тодорова призна след срещата, че се е надявала да вземат поне два гейма, но в крайна сметка успехът е прегърнал гостите.

„Така го усетих мача, че не са непреодолими. Но, с оглед на твърде много наши непредизвикани грешки, не успяхме да спечелим и един гейм. Ние се борехме даже за два гейма, за точка, разбира се и за победа, но…“, коментира Тодорова.

