Ахметджан Ершимшек: Показахме характер и огромно желание за борба

  • 28 яну 2026 | 21:02
  • 416
  • 4

Старши треньорът на волейболния Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек сподели своето мнение след двубоя с полския Девелопрес (Жешув) в мач от Група Е на Шампионската лига за жени. Наставникът на "жълто-сините" изрази задоволство от характера на неговите състезателки и остана позитивно настроен преди последния сблъсък на тима срещу френския Левалоа Пари Сен Клу (Париж).

“Няма съмнение, че Девелопрес е най-силният отбор в нашата група. Макар в първия мач срещу тях в Полша да взехме гейм, мисля, че днес в по-голяма част от срещата играхме по-добре, отколкото в Жешув. Разбира се, че съм разочарован от поражението, но съм доволен от това, което показахме на полето”, коментира след мача Ершимшек.

“В тази група всеки може да победи всеки. Ще играем докрай. Да, загубихме шансовете си за второ място, но нищо не е свършено за нас. Както вече казах – реалността е да завършим втори или трети, а сега все още имаме шансове за третата позиция”, каза още той.

“Не искам да допускаме лесни грешки. Хареса ми как днес стояхме на игрището и се борихме за всяка топка. Искам да виждам същия характер на полето. Затова съм доволен. Съперникът днес бе много силен, но моите състезателки показаха огромно желание за борба и вярвам, че с този характер ще победим в Париж”, завърши Ахметджан Ершимшек.

