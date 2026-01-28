Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Норвежец спря Кузманов след голяма битка

Норвежец спря Кузманов след голяма битка

  • 28 яну 2026 | 19:44
  • 325
  • 0
Норвежец спря Кузманов след голяма битка

Втората ракета на България Димитър Кузманов загуби от норвежеца Николай Будков Кяер след 7:5, 1:6, 5:7 в мач от първия кръг на турнира от веригата „Чалънджър 125“ в Манама, Бахрейн с награден фонд от 225 000 долара. Срещата продължи близо 2 часа и 20 минути.

Кузманов преодоля квалификациите, за да се класира в основната схема, но отстъпи на старта в оспорвания мач. Той спечели първия сет, след като направи решителен пробив в 11-ия гейм за 6:5 и след това затвори частта при свой сервис.

Във втория сет Будков Кяер, който е номер 135 в света и бивш номер 1 при юношите, бе убедителен, като даде само един гейм на пловдивчанина.

Кузманов изпусна своя шанс в третия сет, в който поведе с 4:0 и трябваше само да запази аванса си. Вместо това той остави съперникът да изравни при 4:4. Българинът поведе с 5:4, но последва ново изравняване. В следващия гейм Кузманов спаси два геймбола, но отстъпи при третия и норвежецът поведе с 6:5. След това той затвори мача при свой сервис - 7:5.

Досега двамата имаха един мач помежду си, като Димитър Кузманов бе победил Будков Кяер в два сета в Нотингам миналата година.

Николай Будков Кяер ще играе във втория кръг на турнира срещу италианеца Лука Нарди, който е поставен под номер 7 в схемата.

Следвай ни:

Още от Тенис

Анас Маздрашки започна с победа над американец в Египет

Анас Маздрашки започна с победа над американец в Египет

  • 28 яну 2026 | 17:55
  • 266
  • 0
Бен Шелтън: Ще дойде и моят час

Бен Шелтън: Ще дойде и моят час

  • 28 яну 2026 | 17:49
  • 532
  • 1
Синер за Джокович: Той е вдъхновение за всички нас

Синер за Джокович: Той е вдъхновение за всички нас

  • 28 яну 2026 | 16:43
  • 683
  • 0
Динко Динев с победи на сингъл и на двойки в Кувейт

Динко Динев с победи на сингъл и на двойки в Кувейт

  • 28 яну 2026 | 15:53
  • 290
  • 0
Ноле: Извънсезонният период може да бъде нож с две остриета

Ноле: Извънсезонният период може да бъде нож с две остриета

  • 28 яну 2026 | 15:48
  • 642
  • 0
Виктор Марков с приз “Играч на седмицата” отвъд Океана

Виктор Марков с приз “Играч на седмицата” отвъд Океана

  • 28 яну 2026 | 15:25
  • 416
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 54988
  • 149
ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

  • 28 яну 2026 | 17:45
  • 15350
  • 3
Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

  • 28 яну 2026 | 17:30
  • 6698
  • 9
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 160683
  • 44
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 17510
  • 13
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 11956
  • 12