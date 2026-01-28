Норвежец спря Кузманов след голяма битка

Втората ракета на България Димитър Кузманов загуби от норвежеца Николай Будков Кяер след 7:5, 1:6, 5:7 в мач от първия кръг на турнира от веригата „Чалънджър 125“ в Манама, Бахрейн с награден фонд от 225 000 долара. Срещата продължи близо 2 часа и 20 минути.

Кузманов преодоля квалификациите, за да се класира в основната схема, но отстъпи на старта в оспорвания мач. Той спечели първия сет, след като направи решителен пробив в 11-ия гейм за 6:5 и след това затвори частта при свой сервис.

Във втория сет Будков Кяер, който е номер 135 в света и бивш номер 1 при юношите, бе убедителен, като даде само един гейм на пловдивчанина.

Кузманов изпусна своя шанс в третия сет, в който поведе с 4:0 и трябваше само да запази аванса си. Вместо това той остави съперникът да изравни при 4:4. Българинът поведе с 5:4, но последва ново изравняване. В следващия гейм Кузманов спаси два геймбола, но отстъпи при третия и норвежецът поведе с 6:5. След това той затвори мача при свой сервис - 7:5.

Досега двамата имаха един мач помежду си, като Димитър Кузманов бе победил Будков Кяер в два сета в Нотингам миналата година.

Николай Будков Кяер ще играе във втория кръг на турнира срещу италианеца Лука Нарди, който е поставен под номер 7 в схемата.