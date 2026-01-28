Джудото все още няма договор с ММС за финансиране

Президентът на БФДжудо Румен Стоилов разкри, че все още няма подписан договор с Министерството на спорта относно финансирането и нито една федерация не получава пари до април.

"Всяка година за всички федерации е едно и също в началото на годината. Самото състезание не ни е казус, защото ние започваме цялата организация и финансиране още от миналата година. Няма как да направим такъв турнир с толкова много състезатели, хотели и т.н. Всички знаете, че се плащат предварително хотелите, никой не чака да дойдат гостите, да платят и тогава. Големият казус при нас е, и не само в нашия спорт, че всички средства за лагери, заплати, екипировка, че всичко като финансиране започва в най-добрия случай в края на март", каза Стоилов на пресконференция.

"Аз като физическо лице януари месец съм превел към федерацията може би към 80 хиляди евро, Антон Големанов, който е член на Управителния съвет, преведе 5000 евро, с колегите, които са тук винаги, всяка година, от шест години работим заедно, всяка година е едно и също, така че няма нещо, което да ни изненада. Надяваме се при редовно правителство да има бюджет и по-бързо да преведат парите, защото Европейското първенство е април месец, ако чакаме март месец и тогава да почнем, да изчакаме пари от държавата говоря, ще ни е много трудно, което означава, че ще трябва да се добавят още повече средства от това, което е в момента. Тези хора тук знаят много добре колко струва един лагер, по колко човека ходят, екипировката за 40 души. Няма да говоря с конкретни цифри, лагерите са ви ясни колко струват, дори "Дианабад" само настаняването, Белмекен, който беше преди Нова Година, струваше около 20 хиляди лева, и това всичко е без бюджет. И годината тепърва почва", добави той.

Стоилов заяви, че състезателите и треньорите заслужават повече от адмирации за търпението.

"Ние в момента нямаше дори подписан договор, никой не знае какви пари ще имаме и дори да има подписан договор, парите идват в най-добрия случай април месец. Шест години с г-н Стойков управляваме федерацията, но и състезателите знаят по-добре от нас. Нашите служители във федерацията не взимат пари от държавата, осигуряваме ги ние като ръководство. Всичките пари, които влизат от април месец, дори да имаше редовно правителство, дори да имаше бюджет, парите винаги почват април и съм питал хора от Народното събрание, определен министър, няма да цитирам имена, "Ако в министерството, примерно на Регионалното развитие и благоустройство, януари не си получат заплатите какво ще стане?", съвсем откровено отговарят: "Излизат на улицата и протестират". Нито един спортист, независимо, че не получава нищо нито една федерация, не е излязъл навън да протестира и затова считам, че моите колеги, спортистите, не само състезателите, говоря всички, които са в спорта, заслужават не адмирации, а повече от адмирации. Нито един, нито един не е на улицата. Няма състезател, няма треньор, който да получи каквото и да е, ако ръководителите на федерациите не са подсигурили предварително, дори при договор. Ако днес ме извикат с Даме Стойков да си подпишем договора, в най-добрия случай е март месец, говорим за заплати на тези млади момчета и момичета, на техните треньори, да не говорим лагери и състезания, които са жизненоважни за тях", коментира президентът на БФДжудо.

"Ние сме един от малкото рейтингови спорта, в България са два-три. Тези момчета, ако не ходят на състезания, а те за да отидат трябва да се подготвят предварително, отиват на кино. Ние не сме щанги, не сме бокс, не сме борба, които отиват на две състезания и взимат квота за Олимпиадата. Те, ако не участват на десет Гран При или Голям Шлем, посмъртно не могат да вземат квота. така че нашите пари във джудото като рейтингов спорт, са в пъти повече ни трябват отколкото в другите спортове. Тази година никой, то и няма как да се говори без бюджет и с Олимпиада зимна, която е дошла, имаме Младежка Олимпиада, 2028 е Лос Анджелис - кои ще готвим ние в летните спортове, естествено тези, които тази година се борят на Младежката Олимпиада, само че пита ли ни някой нас, че след шест месеца има Младежка Олимпиада и тези хора трябва да ходят, техните по-малки колеги, на турнири, след седем месеца е Олимпиадата. Знаете ли какво ни чака нас, никой даже не може да си представи, така че това е. . . ще се справим както можем. Със сигурност ще се справим и се надявам да имаме достатъчно квоти на Младежката Олимпиада и момчетата да се готвят за Световно и Европейско, защото на финала се отчитаме с Европейски и Световни първенства", завърши Стоилов.