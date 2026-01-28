Популярни
Париж ФК уреди доскорошен италиански национал от Брайтън

  • 28 яну 2026 | 16:39
  • 532
  • 0

Защитникът на Брайтън Диего Копола ще доиграе сезона във френския Париж ФК, съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Доскорошният италиански национал ще премине в клуба от Лига 1 под наем, след като двете ръководства се споразумяха за сделка. В Брайтън нямаха притеснения да се разделят с 22-годишния защитник, тъй като вече успяха да си върнат защитника Игор Хулио, който бе под наем в Уест Хам от началото на сезона.

Копола, за когото Брайтън плати 11 млн. евро на Верона през лятото на миналата година, има договор с "чайките" до средата на 2030 година. През настоящата кампания той е взел участие само в 9 мача във всички турнири, като в тях записа две асистенции.

Копола има и 2 мача за националния отбор на Италия, но не е викан от юни миналата година.

Снимки: Imago

