Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/ 1:0
Виктор Марков с приз “Играч на седмицата” отвъд Океана

  • 28 яну 2026 | 15:25
  • 154
  • 0
Виктор Марков с приз “Играч на седмицата” отвъд Океана

Конференцията на Атлантическото крайбрежие (ACC) обяви своите седмични награди по тенис, като Виктор Марков от университета Клемсън беше избран за Играч на седмицата за представянето си по време на ITA Kickoff Weekend.

Това е първата награда за Марков като Играч на седмицата в ACC и общо второто му седмично отличие от конференцията, след като беше обявен за Новобранец на седмицата в ACC на 18 март 2025 г.

Срещу Южна Каролина Марков и Хенрик Бладелиус донесоха първата от двете победи на двойки за Клемсън с успех 6:3 над Дарябеиги и Щенцер. По-късно Марков добави победа в два сета между първите ракети на сингъл, побеждавайки Да Силва с 6:1, 7:6(5).

По подобен начин, по време на шампионата от ITA Kickoff Weekend срещу Харвард, Марков и Бладелиус отново донесоха първата победа на двойки за Клемсън с нов резултат 6:3, този път срещу Перера и Торнтън. След това Марков записа убедителна победа между първите ракети на сингъл с 6:4, 6:1 над Привара.

