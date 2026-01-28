Популярни
Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/ 1:0
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шиникова стигна втори кръг в Египет

Шиникова стигна втори кръг в Египет

  • 28 яну 2026 | 15:07
  • 193
  • 0
Шиникова стигна втори кръг в Египет

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабела Шиникова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 1 в схемата българка разгроми японката Шихо Цуджиока с 6:2, 6:1 за 63 минути.

Следващата ѝ съперничка ще бъде Мави Йостерайхер (Австрия).

Снощи Шиникова и Гая Гая Скварчалупи (Италия), водачки в схемата, се класираха за четвъртфиналите, където излизат срещу японките Сае Ногучи и Шихо Цуджиока.

