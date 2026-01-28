Популярни
Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/ 1:0
Клайбърн се завръща за Барселона срещу Олимпиакос

  • 28 яну 2026 | 15:01
  • 293
  • 0
Клайбърн се завръща за Барселона срещу Олимпиакос

Испанският гранд Барселона ще може да разчита на американската си звезда Уил Клайбърн за гостуването си на Олимпиакос в четвъртък вечер в 25-ия кръг на Евролигата. Завръщането на 35-годишния Клайбърн след контузия, която лекуваше около шест седмици, беше потвърдено от старши треньора на каталунския тим Шави Паскуал.

“Това е фантастична новина. Ако не се лъжа, изиграхме 14 мача без него, като спечелихме 10 от тях. Предвид настоящата програма, една контузия означава пропускане на огромен брой мачове”, коментира Паскуал.

Уил Клайбърн взе участие в 17 мача от Евролигата през този сезон, като записа средно по 14.4 точки и 4.2 борби.

Снимки: Imago

