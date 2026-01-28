Популярни
  Здрава битка в "Арена Ботевград", Академик по-близо до Финалната осмица

Здрава битка в "Арена Ботевград", Академик по-близо до Финалната осмица

  28 яну 2026
Здрава битка в "Арена Ботевград", Академик по-близо до Финалната осмица

Ботев Враца и Академик Бултекс 99 играят помежду си в “Арена Ботевград” в реванш от квалификационната фаза на турнира за efbet Купа на България. След 20 минути игра Ботев води в резултата с 33:32. Крайният победител ще намери място във Финалната осмица. Жребият за същинската фаза на надпреварата е в петък.

Академик даде сериозна заявка за участие в efbet Купа на България
Академик даде сериозна заявка за участие в efbet Купа на България

В първата среща Академик Бултекс 99 победи врачани с 85:68 в Пловдив и сега пред Ботев предстои трудна, макар и не невъзможна задача.

Първа част:

Тройка на Станислав Хинков 3 минути преди края на първия период даде предимство от 10 точки на домакините - 18:8. При 21:10 беше фиксирана най-голямата разлика от началото на срещата, а първата четвърт завърши при 25:18 за домакините.

Втора част:

Пловдивчани се доближиха на точка от противника при 24:25 след кош на Петър Ралчев, Ботев вкара следващите 4 точки, но Обрад Томич малко след това бе точен за гостите - 26:29. Джакуез Йоу в крайна сметка оформи резултата на почивката с кош за две точки за Академик - 33:32 за Ботев.

СЪСТАВИ И СТАТИСТИКА

Снимки: Startphoto

