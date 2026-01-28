Популярни
Рилски спортист надигра Партизан

  • 28 яну 2026 | 19:33
  • 398
  • 0
Рилски спортист надигра Партизан

Женският отбор на Рилски спортист постигна победа у дома с 61:53 (16:13, 16:14, 18:5, 11:21) над сръбския Партизан в двубой от 12-ия кръг на Адриатическата лига. За тима от Самоков това е трети успех в надпреварата, но състезателките на старши треньора Мирослав Попов остават на пето място в класирането, като имат и седем загуби. Партизан е на второ място със седем победи и четири загуби.

През първото полувреме срещата в Самоков бе много равностойна, като най-голямата разлика бе при шест точки в полза на българския тим. Почивката дойде при 32:27 в полза на Рилски спортист.

Домакинският отбор направи много силно представяне в третата четвърт, в която вкара 18 точки и допусна само пет, за да отвори преднина от 50:32 след 30 минути игра.

В последната четвърт гостенките от Белград положиха усилия да съкратят изоставането си и то падна до осем точки при 52:44, но до обрат не се стигна.

За Рилски спортист най-резултатна в мача бе Ивана Бонева с 12 точки, а по 10 добавиха Кайла Грийн и Радина Илиева.

В тима на Партизан се отличи Марта Йованович с 11 точки.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria / Facebook

