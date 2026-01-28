Черногорец пое Зенит

Зенит Санкт Петербуг назначи черногореца Деян Радонич за старши треньор, информираха от пресслужбата на руския клуб, който по-рано днес обяви, че се разделя официално с доскорошния наставник Александър Секулич.

Договорът на 55-годишния Радонич е до края на сезон 2026/2027. След прекратяването на сътрудничеството с бившия треньор Секулич, на поста за два мача застана Ростислав Вергун.

В кариерата си Деян Радонич е водил още черногорския Будучност, сръбския Цървена звезда, германския Байерн Мюнхен, гръцкия Панатинайкос и турския Башакшехир.

Зенит Санкт Петербург е четвърти във временното класиране във ВТБ Лигата с 15 победи и 9 загуби.