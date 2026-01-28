Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски приключи зимните контроли с победа над Вихрен - на живо от "Герена" след 3:1
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Черногорец пое Зенит

Черногорец пое Зенит

  • 28 яну 2026 | 16:10
  • 456
  • 1
Черногорец пое Зенит

Зенит Санкт Петербуг назначи черногореца Деян Радонич за старши треньор, информираха от пресслужбата на руския клуб, който по-рано днес обяви, че се разделя официално с доскорошния наставник Александър Секулич.

Договорът на 55-годишния Радонич е до края на сезон 2026/2027. След прекратяването на сътрудничеството с бившия треньор Секулич, на поста за два мача застана Ростислав Вергун.

В кариерата си Деян Радонич е водил още черногорския Будучност, сръбския Цървена звезда, германския Байерн Мюнхен, гръцкия Панатинайкос и турския Башакшехир.

Зенит Санкт Петербург е четвърти във временното класиране във ВТБ Лигата с 15 победи и 9 загуби.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Джокович надъхва играч на Цървена звезда с гласови съобщения

Джокович надъхва играч на Цървена звезда с гласови съобщения

  • 28 яну 2026 | 13:38
  • 413
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц отстъпиха при гостуването си на Будучност в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц отстъпиха при гостуването си на Будучност в Еврокъп

  • 28 яну 2026 | 12:58
  • 692
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 28 яну 2026 | 07:25
  • 3662
  • 0
Париж излъга Реал Мадрид след драма в последните минути

Париж излъга Реал Мадрид след драма в последните минути

  • 28 яну 2026 | 00:06
  • 4991
  • 0
Ясна е съдбата на Фенербахче в Евролигата, един отбор я напуска

Ясна е съдбата на Фенербахче в Евролигата, един отбор я напуска

  • 27 яну 2026 | 21:26
  • 3230
  • 0
Какво се случи в кръг №18 от Sesame НБЛ

Какво се случи в кръг №18 от Sesame НБЛ

  • 27 яну 2026 | 21:11
  • 1186
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 31334
  • 80
ЦСКА 1948 0:1 Борац (Баня Лука)

ЦСКА 1948 0:1 Борац (Баня Лука)

  • 28 яну 2026 | 16:45
  • 5610
  • 0
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 11976
  • 11
Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 19463
  • 13
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 12948
  • 13
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 7480
  • 11