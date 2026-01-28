Популярни
Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/ 1:0
Миньор и Левски във втора "битка" за място на efbet Купа на България

  • 28 яну 2026 | 14:46
  • 241
  • 0
Отборите на Миньор 2015 и Левски се изправят един срещу друг в мач-реванш от квалификациите за efbet Купа на България. Срещата е днес от 19:30 часа в зала "Борис Гюдеров" в Перник, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

В първата срещата перничани победиха с 90-81 "сините", а за да се класират за основната фаза на турнира те трябва да победят отново или да допуснат поражение с по-малко от 9 точки.

В състава на Миньор огромната липса е тази на центъра Игор Кесар, който понесе тежък удар в лицето от баскетболиста на Берое Брет Рийд в мача от първенството между двата отбора преди няколко дни.

