Левски приключи зимните контроли с победа над Вихрен - на живо от "Герена" след 3:1
Звезда на Черно море получи две изненади за ЧРД

  • 28 яну 2026 | 17:01
  • 437
  • 0
Отборът на Черно море Тича се завърна в залата, за да поднови тренировъчния процес след успеха над Балкан с 93-66 от 18-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, а заниманието бе белязано от доста емоции.

Една от звездите на "моряците" Алонзо Гафни празнува 26-ия си рожден ден, а неговите съотборници му бяха приготвили специална сладка изненада. Към тортата от отбора, бе добавена и още една от неговата красива приятелка Кристен.

В социалните мрежи пък се появи и видео от празненството в зала "Христо Борисов" във Варна.

Пред варненския тим предстои ново предизвикателство още тази неделя, когато баскетболистите на Васил Евтимов гостуват на Миньор 2015 в Перник. Срещата в зала "Борис Гюдеров" е с начален час 13:00 часа.

