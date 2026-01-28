Популярни
Персиян Еленков стана първият българин в испанската Първа лига по баскетбол на колички

  • 28 яну 2026 | 17:51
  • 240
  • 0
Персиян Еленков сбъдна мечтата си да се изявява в Испания. През този сезон българинът дебютира с екипа на Валенсия АДИВ, превръщайки се в първия роден състезател, който участва в испанската Първа лига по баскетбол на колички.

Следващото предизвикателство пред Персиян Еленков и неговия тим ще бъде в неделя (1 февруари) от 12:00 часа срещу Мурсия. Срещата ще бъде в залата на Политехническия университет във Валенсия.

Персиян Еленков е родом от Ботевград. От седем години играе баскетбол на колички в София-Балкан, на който е и капитан. Трикратен шампион на България, като 2 пъти става и MVP. Има награди за Реализатор №1 и Най-добър борец в първенството.

Той е участник на три Европейски първенства (София 2019, Сараево 2022 и 2023). Персиян прави следващата голяма крачка в кариерата си, като е част от испанския отбор АДИВ Валенсия, ставайки първият българин в престижната Първа лига на Испания. Още по-радостно е, че в структурата на клуба работи и друг наш сънародник, което прави българското присъствие там още по-силно.

