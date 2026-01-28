Баскетболистите на Академик се забавляват в Ботевград

Баскетболистите на Академик Бултекс 99 определено знаят как да запълват дори и малкото си свободно време и да се забавляват. Пловдивчани гостуват на Ботев Враца днес в мач-реванш от квалификациите за efbet Купа на България, а преди това решиха да си спретна игра в "Арена Ботевград".

Част от играчите на Йордан Иванов се "надстрелваха", а видеото което се появи в профила на тима в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук определено се радва на сериозен интерес от феновете на пловдивските "студенти".

Снимка: НБЛ