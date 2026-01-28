Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/ 1:0
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Джанг Анда направи исторически пети максимум

Джанг Анда направи исторически пети максимум

  • 28 яну 2026 | 14:42
  • 311
  • 0
Джанг Анда направи исторически пети максимум

Джанг Анда направи петия максимален брейк (147 точки) в кариерата си по време на двубоя си срещу Бари Хоукинс на Германския Мастърс в Берлин.

Това продължава невероятната серия от максимални брейкове през сезона, като общият им брой вече достига впечатляващите 22. Предишният рекорд за един сезон беше 15 и бе поставен през миналата кампания.

Перфектният брейк дойде още в първия фрейм на мача и поставя Джанг Анда в позиция да спечели наградата от 5 000 паунда за най-висок брейк. Това е 239-ият официален максимум (147) в историята на професионалния снукър, а Джанг става четвъртият играч, постигнал максимален брейк в зала „Темподром“.

Най-много максимални брейкове (147) в кариерата:

Рони О’Съливан — 17

Джон Хигинс — 13

Стивън Хендри — 11

Шон Мърфи — 10

Стюарт Бингам — 9

Джъд Тръмп — 9

Динг Дзюнхуей — 7

Марк Селби — 6

Тепчая Ун-Ну — 6

Гари Уилсън — 6

Том Форд — 5

Нийл Робъртсън — 5

Марко Фу — 5

Кайрън Уилсън — 5

Марк Алън — 5

Джанг Анда — 5

Следвай ни:

Още от Снукър

Рони О'Съливан: Осмата световна титла е мотивацията ми до края

Рони О'Съливан: Осмата световна титла е мотивацията ми до края

  • 28 яну 2026 | 10:24
  • 2179
  • 0
Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

  • 28 яну 2026 | 10:06
  • 4977
  • 0
Ден 4 от Световното по снукър за мъже в София

Ден 4 от Световното по снукър за мъже в София

  • 27 яну 2026 | 21:09
  • 2358
  • 0
Христо Иванов със забележително постижение на Световното по снукър

Христо Иванов със забележително постижение на Световното по снукър

  • 26 яну 2026 | 13:39
  • 881
  • 0
Трети ден на Световното първенство по снукър в София

Трети ден на Световното първенство по снукър в София

  • 26 яну 2026 | 09:59
  • 4028
  • 0
Десислава Божилова изработи модерен снукър триъгълник

Десислава Божилова изработи модерен снукър триъгълник

  • 25 яну 2026 | 11:02
  • 4774
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Вихрен, Флекса спечели дузпа, Бала вкара

Левски 1:0 Вихрен, Флекса спечели дузпа, Бала вкара

  • 28 яну 2026 | 15:35
  • 9273
  • 28
Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 16660
  • 12
Ботев (Пловдив) 1:0 Спартак (Варна), красив гол на Тодор Неделев

Ботев (Пловдив) 1:0 Спартак (Варна), красив гол на Тодор Неделев

  • 28 яну 2026 | 14:51
  • 7469
  • 8
Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

  • 28 яну 2026 | 09:23
  • 19170
  • 31
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 10847
  • 12
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 5132
  • 8