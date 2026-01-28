Джанг Анда направи исторически пети максимум

Джанг Анда направи петия максимален брейк (147 точки) в кариерата си по време на двубоя си срещу Бари Хоукинс на Германския Мастърс в Берлин.

Това продължава невероятната серия от максимални брейкове през сезона, като общият им брой вече достига впечатляващите 22. Предишният рекорд за един сезон беше 15 и бе поставен през миналата кампания.

Перфектният брейк дойде още в първия фрейм на мача и поставя Джанг Анда в позиция да спечели наградата от 5 000 паунда за най-висок брейк. Това е 239-ият официален максимум (147) в историята на професионалния снукър, а Джанг става четвъртият играч, постигнал максимален брейк в зала „Темподром“.

Най-много максимални брейкове (147) в кариерата:

Рони О’Съливан — 17

Джон Хигинс — 13

Стивън Хендри — 11

Шон Мърфи — 10

Стюарт Бингам — 9

Джъд Тръмп — 9

Динг Дзюнхуей — 7

Марк Селби — 6

Тепчая Ун-Ну — 6

Гари Уилсън — 6

Том Форд — 5

Нийл Робъртсън — 5

Марко Фу — 5

Кайрън Уилсън — 5

Марк Алън — 5

Джанг Анда — 5