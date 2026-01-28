Джанг Анда направи исторически пети максимум

Джанг Анда направи петия максимален брейк (147 точки) в кариерата си по време на двубоя си срещу Бари Хоукинс на Германския Мастърс в Берлин.
Това продължава невероятната серия от максимални брейкове през сезона, като общият им брой вече достига впечатляващите 22. Предишният рекорд за един сезон беше 15 и бе поставен през миналата кампания.
Перфектният брейк дойде още в първия фрейм на мача и поставя Джанг Анда в позиция да спечели наградата от 5 000 паунда за най-висок брейк. Това е 239-ият официален максимум (147) в историята на професионалния снукър, а Джанг става четвъртият играч, постигнал максимален брейк в зала „Темподром“.
Най-много максимални брейкове (147) в кариерата:
Рони О’Съливан — 17
Джон Хигинс — 13
Стивън Хендри — 11
Шон Мърфи — 10
Стюарт Бингам — 9
Джъд Тръмп — 9
Динг Дзюнхуей — 7
Марк Селби — 6
Тепчая Ун-Ну — 6
Гари Уилсън — 6
Том Форд — 5
Нийл Робъртсън — 5
Марко Фу — 5
Кайрън Уилсън — 5
Марк Алън — 5
Джанг Анда — 5