Звезда на Кливланд аут между 1 и 3 седмици

Тежкото крило на тима на Кливланд Кавалиърс Еван Мобли е с разтежение в прасеца на левия крак, информираха от клуба. Прогнозите на медицинския щаб са, че травмата ще извади от игра 24-годишния баскетболист за период от една до три седмици.

211-сантиметровият Мобли, който играе успешно и на позицията център, получи контузията в понеделник при победата на Кливланд със 114:98 над Орландо Меджик. През декември той пропусна пет мача заради друга контузия в прасеца.

Мобли е настоящият носител на приза за "Защитник на годината" в Националната баскетболна асоциация. През този сезон той има показатели от 17,9 точки, 8,8 борби, 4 асистенции и 2 чадъра средно на мач.

Снимки: Gettyimages