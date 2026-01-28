Популярни
Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/ 1:0
  Sportal.bg
  Баскетбол
  Звезда на Кливланд аут между 1 и 3 седмици

Звезда на Кливланд аут между 1 и 3 седмици

  • 28 яну 2026 | 14:38
  • 403
  • 0
Звезда на Кливланд аут между 1 и 3 седмици

Тежкото крило на тима на Кливланд Кавалиърс Еван Мобли е с разтежение в прасеца на левия крак, информираха от клуба. Прогнозите на медицинския щаб са, че травмата ще извади от игра 24-годишния баскетболист за период от една до три седмици.

211-сантиметровият Мобли, който играе успешно и на позицията център, получи контузията в понеделник при победата на Кливланд със 114:98 над Орландо Меджик. През декември той пропусна пет мача заради друга контузия в прасеца.

Мобли е настоящият носител на приза за "Защитник на годината" в Националната баскетболна асоциация. През този сезон той има показатели от 17,9 точки, 8,8 борби, 4 асистенции и 2 чадъра средно на мач.

Снимки: Gettyimages

