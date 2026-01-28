Пикълболът с надежда да получи лиценз от ММС и финансова подкрепа от държавата

Президентът на Българската федерация по пикълбол Гергин Ангелов коментира успехите на страната при участията на европейски първенства и заяви, че се надява да получи подкрепа от държавата и федерацията да бъде официално лицензирана.

До момента България е имала отбори на две континентални надпревари, постигайки добри резултати при първите си участия, включително четвърто място на двойки при жените в Италия през 2025 година.

„През 2024 и 2025 година изпратихме два национални отбора по пикълбол. През 2024-а - в Саутхямптън, Англия, а през 2025-а в Рим, Италия. Защо два национални отбора - защото политиката на Европейската федерация е винаги нивата да бъдат за хора до 50 години, и за хора над тази възраст. Така че всяка една държава има възможност да изпрати два национални отбора и сумирането на резултатите от едната и другата възрастова група води до крайното класиране“, заяви Ангелов.

„На Европейското в Саутхямптън постигнахме изключителни успехи като първо за нас такова първенство. Отборът записа добри победи, не успяхме да излезем от груповата фаза, но въпреки това натрупахме важен опит. На второто Европейско, което беше септември 2025 година, вече успяхме да покажем резултати и класирания, които заслужават голямо внимание. Ние завоювахме четвърто място в Европа в дисциплината жени двойки - Симона Хорсикян и Антоанета Костова. Това са нашите момичета от националния отбор, които успяха да поставят България на международната карта на пикълбола“, добави той.

Към момента пикълболът е под юрисдикцията на Българската федерация по тенис, но според Гергин Ангелов спортът се нуждае от лиценз от Министерството на младежта и спорта, за да се развива оптимално.

„Очакваме произнасянето на министъра и връчването на нашия спортен лиценз, защото вярваме, че всички тези успехи, цялата тази дейност, която сме изградили през годините, която продължаваме да градим и вече с подкрепата на Министерството по младежките програми, заслужава своето признание. Представете си какво би станало, ако един такъв спорт и една такава дейност бъде официално подкрепена от държавата в лицето на Министерството“, каза президентът на федерацията.

„Успяваме да го направим без финансова подкрепа, благодарение на спонсори, на хора, които разпознават пикълбола като нещо, което биха подкрепили. Така че успяхме наистина да изпратим този страхотен отбор, тези състезатели се свързаха с нас, те дойдоха в България на подготовка при нас. Също така школата ни във Варна е много развита, благодарение на професионалния ни център там“, обясни Ангелов.

Въпреки това федерацията по пикълбол се справя без официална финансова подкрепа и нейният президент се надява успехите да бъдат подобрени на следващото Европейско първенство: „Това е нашият голям успех от Рим, който наистина се надявам тепърва да даде началото и на следващото Европейско първенство България вече да е сред медалистите и европейските първенци в този вид спорт. Българска федерация пикълбол също така е една от учредителките на Европейската федерация, която бе сформирана през 2023 година, и затова взимаме участие във всички техни активности и дейности.“

„Предизвикателствата с лиценза в момента ни спират и да успяваме да обучаваме и създаваме треньорски кадри по пикълбол, защото той е съвсем различен от другите ракетни спортове. Там се изисква специална методология, специална подготовка, но вярвам, че това нещо в близко бъдеще ще се нареди. Това ни е един голям приоритет. Има много желаещи хора, които искат да бъдат треньори по пикълбол - това са най-вече хора, практикуващи дългогодишно други ракетни спортове. Така че ако успеем да се справим с това предизвикателство, вярвам, че ще можем да излъчим национални отбори и в други възрастови групи - в детско-юношеските и при децата“, каза Ангелов.

Пикълболът се развива най-силно в София, Варна, Бургас и Пловдив, но вече се практикува и в по-малките населени места. В рамките на проекта „10 области – 1 мисия: Здраве и движение с пикълбол“, спортът проведе демонстративни открити тренировки в 10 образователни институции в страната. През предстоящите години целта пред федерацията е пикълболът да се популяризира както сред младите, така и сред останалите възрастови групи.