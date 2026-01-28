Ново видео разкрива за сериозно напрежение след поражението на Арсенал от Ман Юнайтед

Ново видео разкрива, че спречкването между звездата на Арсенал Габриел Магаляеш и защитника на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър след края на мача е било предизвикано от отказа на бразилеца да стисне ръката на англичанина. След последния съдийски сигнал, който отбеляза драматичната победа на Юнайтед с 3:2 на „Емирейтс“ в неделя, Магуайър се приближава до видимо разочарования бразилски защитник, който реагира доста остро, отказвайки да поздрави англичанина.

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

След това двамата си разменят остри реплики на терена, което налага вратарят на Юнайтед Сене Ламенс да ги разтървава. Магуайър, очевидно недоволен от поведението на своя колега, избутва Габриел, преди белгийският страж да отведе защитника на „артилеристите“ от разразилия се конфликт.

Gabriel refused to shake Harry Maguire's hand at full-time on Sunday... 🤣👶pic.twitter.com/N3DkRc1zdh — UtdDistrict (@UtdDistrict) January 27, 2026

Съотборниците им Нусаир Мазрауи от Юнайтед и нападателите на Арсенал Виктор Гьокереш и Нони Мадуеке също наблюдавали как напрежението ескалира.

Изглежда, че бразилецът е бил недоволен от действията на Магуайър спрямо него в заключителните моменти на срещата. твърди “Дейли Мейл”. В шестата минута на добавеното време „артилеристите“ пратиха дълга топка към своя висок 190 см защитник в търсене на изравнителен гол. Вместо обаче да насочи топката към вратата, видимо разгневеният Габриел беше избутан от Магуайър и опасността беше предотвратена. След края на мача 28-годишният играч трябваше да бъде изведен от терена от членове на щаба на Арсенал и играчи на Юнайтед, докато реферът се опитваше да прекрати конфронтацията.

“Артилеристите” все пак продължават да имат четири точки преднина пред втория Манчестър Сити, но пропуснаха възможност да увеличат аванса си в преследването на първа титла във Висшата лига от 2004 г. насам.

