Варна разширява гимнастиката си с втори клуб, признат от федерацията

След три години последователна работа клубът по спортна гимнастика „Вега“ – Варна беше приет за член на Българската федерация по гимнастика, с което градът вече разполага с втори официално признат клуб в този спорт. Членството дава възможност на „Вега“ да участва в държавните първенства и турнирите от националния календар и открива нов етап в развитието на спортната гимнастика в морската столица.

„За мен е изключително удоволствие, че най-накрая имаме възможността и официално да се наредим рамо-до-рамо с всички останали спортни клубове“, заяви председателят на клуба Драгомир Пеев. Според него откриването на още един клуб по спортна гимнастика във Варна е положителна стъпка за развитието на спорта. „Ще се развива спортът, ще можем да го правим все по-популярен заедно и ще можем да развиваме и приветстваме все повече децица в залите“, допълни той.

В края на миналата година клуб „Вега“ се премести в нова, по-голяма зала, отговаряща на изискванията за подготовка на състезатели на високо ниво. „Нашият клуб е решил, че ще работи изначално за високо спортно майсторство, което изисква специално помещение“, обясни Пеев. По думите му новата база е в близка локация до предишната, но с много по-големи мащаби. „Смея да твърдя, че залата ни е наистина с размерите, необходими за нашия спорт“, каза той.

Залата е оборудвана с чисто нови уреди, отговарящи на стандартите на Международната федерация по гимнастика. „Отваряйки залата решихме, че трябва да го направим както трябва и да има необходимо оборудване, тъй като спортът ни е много специфичен в това отношение“, подчерта председателят на клуба. Оборудването е ново, а в близко бъдеще предстои закупуването на допълнителни уреди. „Предстои да купим още един комплект, за да можем да имаме освен уреди на твърдо, да имаме уреди и в трапове, което е от изключително значение за нашия спорт“, уточни той.

В момента в клуб „Вега“ тренират над 100 деца, като вече се прави селекция за състезателни групи. „Имаме наистина страхотни деца, които са изключително перспективни, но нашият спорт отнема време и възпитава наистина на постоянство и последователност“, каза Пеев. Той допълни, че клубът е сравнително нов във Варна и е рано да се правят прогнози за големи успехи.

С членството си в Българската федерация по гимнастика клубът вече ще участва в официалните състезания от националния календар. „Ние си подготвяхме децата още преди този момент, като си правихме вътрешни контролни и състезания“, обясни председателят. Амбицията обаче е ясна. „Тръгваме с тази цел и ще гоним до последно въпрос на време“, добави той по отношение на възможността състезатели на клуба да стигнат до националните отбори.

Клубът се самофинансира изцяло, включително закупуването на оборудването и наемането на залата. „От ден първи, в който сме решили да въведем тази крачка, клубът изцяло се самофинансира“, заяви Пеев и благодари за подкрепата на родителите, които са помогнали и при преместването на залата.

По думите му наличието на повече от един клуб по спортна гимнастика в града е предпоставка за развитие. „Конкуренцията винаги ражда качество“, категоричен е Пеев.

В заключение председателят на клуб „Вега“ подчерта възпитателната роля на гимнастиката: „Няма как от 100 деца да направим 100 олимпийски шампиона, но всички можем да сме сигурни, че гимнастиката може да остави много траен отпечатък във всяко едно от децата и съответно да му подпомогне развитието в абсолютно всяка една физическа дейност оттук нататък“.