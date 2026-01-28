Рони О'Съливан: Осмата световна титла е мотивацията ми до края

Рони О’Съливан победи Лонг Джъхуан с 5:1 при първото си участие в Берлин от 2017 година насам на турнира Германския Мастърс.

Ronnie O’Sullivan returns to action at the German Masters after eight weeks away 🚀🔥#GermanMasters pic.twitter.com/tcMBUIJxJK — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026

Седемкратният крал на "Крусибъл" се появява на европейска сцена едва за втори път през този сезон, след като загуби мача си от първия кръг срещу Джоу Юлонг на Шампионата на Обединеното кралство. След днешната победа той заяви, че единствената му оставаща амбиция е да спечели рекордна осма световна титла.

The 2012 #GermanMasters champion Ronnie O'Sullivan is through to the next round where he will face Ali Carter 🔥 pic.twitter.com/ih5wwadIm1 — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026

41-кратният победител в ранкинг турнири, който триумфира на Германския Мастърс през 2012 година, действа с редуциран състезателен календар този сезон и се оттегли от последния „Мастърс“ в Лондон по медицински причини. В последните месеци обаче Ракетата се е установил в Ирландия, където тренира усилено с цел да поддържа формата си на високо ниво.

В днешния мач се забелязаха признаци на липса на игрови ритъм – и двамата състезатели допуснаха някои неочаквани пропуски. Именно 50-годишният О’Съливан обаче бе по-хладнокръвен. Той реализира серии от 63, 55 и 93 точки по пътя към победата и сега го очаква нажежен сблъсък със стария му съперник Алистър Картър.

Ronnie O’Sullivan takes a moment to fix his cue and is now back to business 😅#GermanMasters pic.twitter.com/gPTWoza5v5 — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026

„В тренировките се чувствам много по-добре. Масите ми се сториха невероятно бързи. Просто не можех да контролирам топката. Не съм играл много на турнирни маси и трябва да ги удряш по различен начин – по-чисто, по-уверено. Не съм имал достатъчно практика при такива условия, така че беше трудно“, призна О’Съливан.

“My one last ambition in snooker.” 🔥



Ronnie O’Sullivan is chasing a record-breaking 8th World Title.



Head to our replies now for the full interview 📺 pic.twitter.com/lzdkxDzxKE — WST (@WeAreWST) January 27, 2026

„Бих искал да спечеля още една световна титла. Вероятно ще имам още три или четири реални опита. Мисля, че това ще бъде основната ми цел до края на кариерата ми – да се опитам да спечеля още една. Ако успея, ще бъде страхотно, но най-вече искам да се наслаждавам на играта, на публиката и на турнирите.

Вероятно оставих това малко късно. Не казвам, че не мога да го направя още тази година, но ще трябва да се представя добре в някои от турнирите преди това. Може да стигна до четвъртфиналите на Световното – никога не се знае. Това е различен звяр, този турнир. Когато стигнеш до онзи етап, наистина всеки може да го спечели. Така че, да – това е последната ми голяма амбиция в снукъра - осмата световна титла. Би било 8-8-8. Това би било хубаво", обясни О'Съливан, визирайки евентуалния си брой на титли от всичките турнири от "Тройната корона".