Рони О'Съливан: Осмата световна титла е мотивацията ми до края

Рони О’Съливан победи Лонг Джъхуан с 5:1 при първото си участие в Берлин от 2017 година насам на турнира Германския Мастърс.
Седемкратният крал на "Крусибъл" се появява на европейска сцена едва за втори път през този сезон, след като загуби мача си от първия кръг срещу Джоу Юлонг на Шампионата на Обединеното кралство. След днешната победа той заяви, че единствената му оставаща амбиция е да спечели рекордна осма световна титла.
41-кратният победител в ранкинг турнири, който триумфира на Германския Мастърс през 2012 година, действа с редуциран състезателен календар този сезон и се оттегли от последния „Мастърс“ в Лондон по медицински причини. В последните месеци обаче Ракетата се е установил в Ирландия, където тренира усилено с цел да поддържа формата си на високо ниво.
В днешния мач се забелязаха признаци на липса на игрови ритъм – и двамата състезатели допуснаха някои неочаквани пропуски. Именно 50-годишният О’Съливан обаче бе по-хладнокръвен. Той реализира серии от 63, 55 и 93 точки по пътя към победата и сега го очаква нажежен сблъсък със стария му съперник Алистър Картър.
„В тренировките се чувствам много по-добре. Масите ми се сториха невероятно бързи. Просто не можех да контролирам топката. Не съм играл много на турнирни маси и трябва да ги удряш по различен начин – по-чисто, по-уверено. Не съм имал достатъчно практика при такива условия, така че беше трудно“, призна О’Съливан.
„Бих искал да спечеля още една световна титла. Вероятно ще имам още три или четири реални опита. Мисля, че това ще бъде основната ми цел до края на кариерата ми – да се опитам да спечеля още една. Ако успея, ще бъде страхотно, но най-вече искам да се наслаждавам на играта, на публиката и на турнирите.
Вероятно оставих това малко късно. Не казвам, че не мога да го направя още тази година, но ще трябва да се представя добре в някои от турнирите преди това. Може да стигна до четвъртфиналите на Световното – никога не се знае. Това е различен звяр, този турнир. Когато стигнеш до онзи етап, наистина всеки може да го спечели. Така че, да – това е последната ми голяма амбиция в снукъра - осмата световна титла. Би било 8-8-8. Това би било хубаво", обясни О'Съливан, визирайки евентуалния си брой на титли от всичките турнири от "Тройната корона".