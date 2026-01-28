Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

  • 28 яну 2026 | 10:06
  • 1071
  • 0

Продължава Световното първенство по снукър в София, организирано съвместно от Българска снукър федерация и Световната снукър федерация (WSF) в столичния хотел "Маринела".

Sportal.bg ви предоставя възможност да гледате мачовете на живо всеки ден. Официалната церемония по откриването на Световното за мъже и награждаването на шампионите при жените и младежите се проведе в петък вечер в хотел "Маринела". Там бяха наградени шампионите при жените Бай Юлу и при младежите Михаел Ларков.

Днес е петият ден (последен в груповата фаза) от Световното първенство за мъже, в което България има 15-има участници - Петко Гунчев, Жан Лаушман, Георги Георгиев, Иван Кюпов, Христо Димитров, Йоан Благоев, Братислав Кръстев, Георги Величков, Петър Станоев, Христо Сираков, Светослав Геков, Радослав Дочовски, Борис Лазарков, Велиан Димитров и Виктор Илиев.

Следвай ни:

Още от Снукър

Ден 4 от Световното по снукър за мъже в София

Ден 4 от Световното по снукър за мъже в София

  • 27 яну 2026 | 21:09
  • 2271
  • 0
Христо Иванов със забележително постижение на Световното по снукър

Христо Иванов със забележително постижение на Световното по снукър

  • 26 яну 2026 | 13:39
  • 643
  • 0
Трети ден на Световното първенство по снукър в София

Трети ден на Световното първенство по снукър в София

  • 26 яну 2026 | 09:59
  • 4020
  • 0
Десислава Божилова изработи модерен снукър триъгълник

Десислава Божилова изработи модерен снукър триъгълник

  • 25 яну 2026 | 11:02
  • 4713
  • 1
Втори ден на Световното по снукър в София

Втори ден на Световното по снукър в София

  • 25 яну 2026 | 10:07
  • 6885
  • 2
Бай Юлу влезе в историята със световната титла в София

Бай Юлу влезе в историята със световната титла в София

  • 24 яну 2026 | 10:51
  • 768
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 8405
  • 6
Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

  • 28 яну 2026 | 09:23
  • 8041
  • 17
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 896
  • 0
Левски няма да взима Кареасо - ето причините

Левски няма да взима Кареасо - ето причините

  • 28 яну 2026 | 10:50
  • 1573
  • 1
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 156520
  • 44
Ден 11 на Australian Open: Време е за Синер, Джокович счупи рекорд на Федерер

Ден 11 на Australian Open: Време е за Синер, Джокович счупи рекорд на Федерер

  • 28 яну 2026 | 10:12
  • 10022
  • 4